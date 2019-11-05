Ekonomi İstanbul Havalimanı güçlü rakiplerini geride bıraktı, Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı güçlü rakiplerini geride bıraktı, 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü

İstanbul Havalimanı güçlü rakiplerini geride bıraktı, 'Yılın Havalimanı' ödülüne layık görüldü

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği “Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' ödülünü kazandı.
İstanbul Havalimanı 'Yılın Havalimanı' ödülünü kazandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader’s Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, ödül kazandı.

  • Açılışının birinci yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucularının "Airport of the Year" seçilerek uluslararası otoritelerin de taktirini topladı.

Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtladı.

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Yolculara danışmanlık hizmeti verecek danışma robotları, İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı. Robotlarla yolcular arasındaki diyaloglar ise renkli görüntüler oluşturdu. Robota mescidin yerini soran yaşlı bir teyzenin, 'Allah sana da namaz kılmayı nasip etsin” esprisi gülüşmelere neden oldu.


Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı’nın kısa bir zamanda zoru başardıklarını kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, ATC/ATM, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağıdır.

Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
FOTOĞRAF 16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı’na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor.
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Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.
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Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı.
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İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019’da ikinci etabı ise 2021’de hizmete açılacak.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI GÜZERGAHI: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.
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Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak.
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Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak.
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Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 kmsaat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.
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ENTEGRE EDİLECEK HATLAR: Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.
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Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu’nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Metro Hattı'nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.


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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu'nun (55), okula giden servis aracına ulaştırmak için çaydan geçerken sırtına aldığı Serhat (12) ve Ruken (10), evlerine giden yola köprü yapılmasını istiyor. 3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatarak, "Babamla ata binerek karşıya geçiyorduk. Suyun içerinde atla birlikte suya düştük. Ben boğulmamak için ağzımı burnumu sıkı tutarak arada suyun üzerine çıktığımda nefes alıyordum. Çok korkmuştum inşallah bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.
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