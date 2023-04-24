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Ekonomi

İstanbul Havalimanı mart ayında Avrupa'nın zirvesinde: Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı mart ayında günlük ortalama bin 263 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

11:43 . 24/04/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul Havalimanı.

İstanbul Havalimanı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL'ÜN Hava Trafik Operasyonları Mart-2023 Raporu’ndaki istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye mart ayında günlük ortalama 2 bin 324 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldı. Söz konusu ayda en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında THY, günlük ortalama bin 300 uçuş ile 2'nci sırada ve Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 385 uçuş ile 11’inci sırada yer aldı. Sunexpress ise günlük ortalama 132 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren 40 havayolu arasına girmeyi başardı.

Londra Heathrow'u geride bıraktı


EUROCONTROL'ÜN 2023 yılı mart ayı verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 263 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın ardından ikinci sırada bin 190 uçuş ile Londra Heathrow, üçüncü sırada Paris De Gualle, dördüncü sırada bin 117 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı yer alırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 549 uçuş ile 17'nci oldu.


#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
#Türkiye
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