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Ekonomi
İstanbul Havalimanı metrosunda bir ilk: Yerli ve milli sinyalizasyon
Almanya başta olmak üzere 5 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilerek yeni Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattına kazandırıldı.
15:38 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
En son teknoloji ile tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.

En son teknoloji ile tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.

Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Öyle ki, Türkiye bu metro hattıyla ilkleri de yaşayacak.

Türkiye'nin teknoloji üssü ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli
sinyalizasyon sistemi,
ilk kez bu yeni metro hattında kullanılacak.

Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve millilik hamlemizin bir örneğini teşkil edecek.

Bu kapsamda, ülkelerin keyfi ücretlendirmeleri ve ilave ihtiyaçların çok uzun sürdüğü sistemin yerli olmasıyla büyük bir adım atılmış olacak.

ASELSAN'ın yeni sistemi tüm metrolarda kullanılacak.

Üç yıl süren çalışmalarla geliştirilen
“Yeni Nesil Metro Sinyalizasyon Sistemi”
diğer tüm sistemlerin en iyi özelliklerini taşıyan sürücüsüz sistem olarak ön plana çıkıyor.

En son teknolojiyle tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.

200'den fazla mühendis ve teknisyen tarafından hayata geçirilen metro hattının diğer özellikleri de şu şekilde:

  • Kullanım kolaylığı
  • Sürücüsüz tam otomatik kullanım
  • Dinamik planlama
  • Hızlı ve kolay arıza teşhisi
  • Yüksek enerji verimliliği
  • Bakım arayüzleri

Öte yandan donanım, yazılım ve sistem bileşenleri de tamamen yerli ekosistemle üretilerek hazır hale getirildi.


Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler" diyerek CHP'li belediyelere yüklendi. Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.


Türkiye’nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor
Türkiye’nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor!' notuyla video yayınladı. İstanbul Havalimanı metro hattı açılışına çok kısa zaman kaldı. Hat açıldığında saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin 'en hızlı metrosu' olacak. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattında sona gelindi. Hattın açılışı için günler sayılırken 4 ilçeyi birbirine bağlayan 37,5 kilometrelik metro hattı 9 istasyondan (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-2, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali) oluşuyor. Günde 600 bine kadar yolcu taşınabilecek ve seyahat süresinden büyük tasarruf sağlanacak metro saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Taksim'den İstanbul Havalimanı'na 41 dakikada ulaşılabilecek.


#ASELSAN
#İstanbul metrosu
#Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu
#sinyalizasyon
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İstanbul Havalimanı metrosunda bir ilk: Yerli ve milli sinyalizasyon
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