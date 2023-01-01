İstanbul Havalimanı metrosunda bir ilk: Yerli ve milli sinyalizasyon

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En son teknoloji ile tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.
Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
Öyle ki, Türkiye bu metro hattıyla ilkleri de yaşayacak.
Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve millilik hamlemizin bir örneğini teşkil edecek.
Bu kapsamda, ülkelerin keyfi ücretlendirmeleri ve ilave ihtiyaçların çok uzun sürdüğü sistemin yerli olmasıyla büyük bir adım atılmış olacak.
ASELSAN'ın yeni sistemi tüm metrolarda kullanılacak.
En son teknolojiyle tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.
200'den fazla mühendis ve teknisyen tarafından hayata geçirilen metro hattının diğer özellikleri de şu şekilde:
Öte yandan donanım, yazılım ve sistem bileşenleri de tamamen yerli ekosistemle üretilerek hazır hale getirildi.