Ekonomi İstanbul Havalimanı Polonyaya örnek oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı Polonya'ya örnek oldu

Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı Polonya Merkez Havalimanı'na ilham oluyor. Bu başarıyı merak ettiklerini söyleyen Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, "İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. Projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz" dedi. Wild,yaptığı açıklamada, Varşova'nın 45 kilometre dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını söyledi.

Mikolaj Wild

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKE

  • Türk Hava Yolları'nın (THY) Doğu Avrupa'da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketi ile temas halinde olduklarını bildirdi. "Doğu'dan Avrupa Birliği'ne (AB) açılan kapı" olarak tanımlanan Polonya'nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Wild, "Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla iş birliği de yapmak istiyoruz. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı" diye konuştu.

BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Mikolaj Wild, İstanbul Havalimanı'nı hem finansal hem de "Avrupa'daki en büyük PPP projesi olması" yönünden dikkatlice incelediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz. Bazı şirketler, İstanbul Havalimanı projesini en iyi projeleri olarak gösteriyorlar. Aynı zamanda havalimanının negatif yönlerine de bakıyoruz. İstanbul Havalimanı, bizim için en yakın ölçüt olacak."

THY'DEN YENİ UYGULAMA

THY ve AnadoluJet, iç hat tarifeli seferlerinde yolcular için uçuş paketlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre THY’de yolculara 4, AnadoluJet’te ise 3 farklı seçenekte uçma imkanı sunulacak. THY iç hat uçuşlarında uçuş paketlerini 22 Eylül tarihi itibarıyla yeniledi. Bu kapsamda ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri sundukları ayrıcalıklar ile yolculara diledikleri ürün ve hizmetleri tercih etme fırsatı sunuyor. Misafirperverliği ve uçak içi ikramları dünya çapında takdir toplayan Türk Hava Yolları tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.

REKLAM
  • Türk şirketlerine ortaklık çağrısı
  • Polonya Altyapı Bakanı Yardımcısı Wild, Polonya Merkez Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını ifade etti. Polonya'da başta Varşova Metrosu olmak üzere inşaat sektöründe önemli işlere imza atan Türk şirketi Gülermak AŞ'den çok memnun olduklarını dile getiren Wild, ülkenin 90 milyar avroluk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine ortaklık çağrısında da bulundu.

Bankalar acele karar versin
EKONOMİ
Bankalar acele karar versin
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.