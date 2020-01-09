İstanbul haberleri: İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu: 750 aracı yerli otomobille değiştirecekler Yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi. 750 aracı yerli otomobille değiştireceklerini belirten, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can,”Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi 09 Ocak 2020, 12:40 Son Güncelleme: 09 Ocak 2020, 12:40 İHA