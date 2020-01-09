Ekonomi İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu 750 aracı yerli otomobille değiştirecekler
OTOMOTİV

İstanbul haberleri: İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu

İstanbul Havalimanı taksicileri yerli otomobile talip oldu: 750 aracı yerli otomobille değiştirecekler

Yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi. 750 aracı yerli otomobille değiştireceklerini belirten, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can,”Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli otomobile bir destekte İstanbul Havalimanı taksiciler kooperatifi üyelerinden geldi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif bünyesinde hizmet veren 750 aracı yerli otomobille değiştirerek turistleri yerli otomobille taşımak istiyor.

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bilişim Vadisi'nde yapılmıştı.

%89 yerli oto almak istiyor
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%89 yerli oto almak istiyor

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yerli otoyu satın almak istiyoruz. yerli otomobilin hayırlı olmasını diliyorum. Allah nasip ederse, bu otomobilleri ilk alan ve ilk kullanan biz olacağız. Türkiyemizin dünyaya açılan ilk kapısı burası. Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz. Beğenmek ne demek, mükemmel, çok harika arabalar olmuş. İstanbullumuza, havalimanımıza ülkemize yakışır arabalar olduğundan biz eminiz ve bu arabaları ilk alanlardan birisi de biz olacağız.”

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanı Fahrettin Can.

İki mahallede yerli otomobil şaşkınlığı: Arazilerine değer biçemiyorlar
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"Havalimanını otogara çeviriyorlar"

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu karşılamanın sona ermesine ve yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerini hizmete alınmasına da değinen Can, bu kararı desteklediklerini bildirerek şu şekilde konuştu:

  • “Bu olayın gerçekleşmesi, dünyanın en saygın ve en modern havalimanlarından birini kazandırdık ülkemize, Ancak hanutçulara ve çığırtkanlara buraya teslim etmemiz doğru değil. İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, Mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale’ye ve Sultanhamamı’na çeviriyorlar.
  • Yapılan karar doğrudur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılması gereken bir şeydir. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Çünkü görüntü kirliliğine neden oluyor. Hiç alakasız adamlar afiş pankart kaldırıyor. Dediğim gibi havalimanı otogara çeviriyorlar, büyük bir kargaşaya oluşturuyorlar. Belli noktalarda, yerlerde yolcuyu beklerlerse böyle bir sıkıntı olmayacaktır.”

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