Ekonomi İstanbul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyinin iklim-akıllı havalimanları listesinde yer aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin iklim-akıllı havalimanları listesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin iklim-akıllı havalimanları listesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation) kapsamında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde uluslararası sertifika almaya hak kazandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2009 yılında başlatılan Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı, ‘Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası’ alarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin ‘iklim-akıllı havalimanları’ listesine dahil oldu.
İstanbul Havalimanı’nda karbon ayakizi yönetimi
İstanbul Havalimanı’nda, tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamada çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülüyor. Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği İstanbul Havalimanı’nda, Sera Gazı Envanter Yönetim Prosedürü, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı ve Havalimanı Karbon Akreditasyon programı gerekliliklerine uygun hale getirildi.

Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası

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Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İstanbul Havalimanı’nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları hesaplanabilir hale getirildi. İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonunun azaltılması için, uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımı ile enerji Tüketimlerinin Takibi, Enerjinin Tek Bir Merkezden Yönetilmesi, Mekanik Otomasyon Sistemi uygulamaları ve verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alınıyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalışan olan sera gazı yönetim sistemi sayesinde de sera gazı emisyon kaynakları etkin bir şekilde belirleniyor ve önemli enerji tüketen noktalar üzerinden iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tüm sistemler sürekli gözden geçirilmelerle kontrol edilerek süreklilik sağlanıyor. Böylelikle havalimanındaki Sera Gazı Yönetim Sistemi uygulamaları, Havalimanı Karbon Akreditasyon programının gereklilikleri doğrultusunda Uluslararası Havalimanları Konseyi onaylı denetçiler tarafından denetlendi ve İstanbul Havalimanı bu alanda uluslararası öneme sahip ‘Birinci Seviye Karbon Salımı’ sertifikasının sahibi oldu.

  • İkinci Seviye ve üstü sertifikalar için ise en az üç yıllık veri kaydı gerekiyor. Veri kayıtlarının 3 yılı tamamlaması ile birlikte Üçüncü Seviye sertifikasyon sürecinin devam ettirilmesi ve üç yıllık sürecin ardından ise İstanbul Havalimanı toplam karbon ayak izi azaltılarak Dördüncü Seviye sertifikasyon sürecine geçilmesi planlanıyor.

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“İklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Sürdürülebilirlik konusu İstanbul Havalimanı’nda tüm süreçlerin merkezinde yer alıyor. Operasyonlarımızı çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda sürdürürken, iklim dengesini korumaya da azami gayret gösteriyoruz. Almış olduğumuz bu uluslararası sertifika karbon salımı konusundaki hassasiyetimizin önemli bir göstergesi. Henüz, karbon ayakizi konusunda eski yıllara dayanan bir veri kaydımız bulunmuyor, bu nedenle “Birinci Seviye Karbon Salımı” sertifikasına almaya hak kazandık, ancak bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Veri kayıtlarının üç yılı tamamlaması ile birlikte 2.,3., ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacağımızdan hiç şüphem yok. İGA olarak, İstanbul Havalimanı’ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Etkin enerji yönetim sistemimiz ile sera gazına sebep olan enerji tüketimlerimizi optimize ediyor, verimlilik çalışmalarımız ile sürekli olarak iyileştiriyoruz. Açılışımızdan bu yana kısa bir süre zarfında fark oluşturan, önemli havacılık standartlarını ve yeniliklerini hayata geçirmeyi başardık, bundan sonraki süreçte de havacılık sektörünün gelişim ve ilerleyişine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. ‘İklim-akıllı bir havalimanı olarak çalışmalarımızı çevre ve sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Havalimanı


“Küresel HUB’lar arasında bir referans oldu”

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, “İstanbul Havalimanı’nı Havalimanı Karbon Akreditasyonu "Karbon Kaynakları Haritası’nda" Seviye 1’e ulaştığı için tebrik etmekten büyük mutluluk duyuyorum! İstanbul Havalimanı, 2 yıl önce gerçekleşen açılışından bu yana, sürekli olarak sergilediği operasyonel mükemmellik ve sunduğu üstün müşteri hizmetleri sayesinde, küresel hub’lar arasında kısa sürede bir referans noktası haline gelmiştir. Havalimanının Havaalanı Karbon Akreditasyonuna katılması bu mükemmellik çabasının bir parçası olmakla beraber, bunun havacılık sektörünün şimdiye kadar deneyimlediği en büyük krizin ortasında gerçekleşiyor olması ayrıca övgüyle karşılanmalıdır. Hepimiz, İklim Acil Durumunun ele alınması için yaşanmakta olan sağlık krizinin sona ermesini bekleme lüksüne sahip olmadığımızın farkındayız. Bununla birlikte, Avrupa ve dünya genelindeki havalimanlarının karşı karşıya kaldığı mevcut mali yıkım bir yana, karbon emisyonlarının azaltılması normal koşullarda bile kolayca karşılanamayacak bir maliyete sahiptir. İstanbul Havalimanı’nın başarılı akreditasyonuyla ilgili bugünkü haberler, havalimanı sektörünün iklim eylemlerine olan bağlılığını sürdürdüğünü göstermektedir ki bu bağlılık sektör tarafından hafife alınmamaktadır ve kesinlikle hafife alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk alan İstanbul Havalimanı oldu: Kovid-19 salgınında büyük başarı
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Kovid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleriyle ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ‘Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı ‘Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü’ imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.
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Kovid-19 salgınıyla birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu.
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Tüm şartları sağlayarak Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, önemli denetimlerden de geçti. Değerlendirme kapsamında, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi. Havalimanlarında yolculara, personele, sağlık ve güvenliğe dair ölçülebilir öncelik verildiğini kanıtlayan sertifika, İstanbul Havalimanı’nın Kovid-19 tedbirlerinde başarılı olduğunun da kanıtlamış oldu.
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İstanbul Havalimanı’nın, sertifikayı almasına ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, “Havacılık, uluslararası kuralları olan ve yolcu deneyimini en üst noktaya taşımak için kendini sürekli geliştiren önemli bir sektör. Yolcularımıza, yeni normal dönemde ‘hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat’ sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç kapsamında, ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen Havalimanı Pandemi Sertifikasını aldık. Hemen ardından, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan ‘Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzaladık. Türkiye’de ilk olarak İstanbul Havalimanı’nın imzalamış olduğu bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını’ almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Havacılık çok dirençli bir sektör, Covid-19 salgınının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasına akredite ilk havalimanı olmaya layık görülmek bizim açımızdan son derece önemli. İstanbul Havalimanı’nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır. ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikası’ kesinlikle tüm havalimanı işletmecileri tarafından, yolcu güvenini inşa etmeye daha fazla hazır olduğumuzun bir kanıtı olarak görülmelidir. İstanbul Havalimanı’nın dünyanın aktarma merkezi olduğu düşünüldüğünde, ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını almamız, önlemlerimizin uluslararası standartlarda olduğunun da kanıtıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; İstanbul Havalimanı’nda yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz” diye konuştu.
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, “Yeni uygulamaya alınan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programımız kapsamında akredite olan ilk havalimanı olmasından ötürü İstanbul Havalimanı’nı kutluyoruz. Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı’nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken - ki bu standartlar insanların hava yolculuğuna olan güvenlerini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır - devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec de “Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu krizden sonraki toparlanma süreci, yetkili otoritelerce ortak geliştirilen global standartların tüm havacılık sisteminde hızla ve kapsamlı biçimde uygulamaya alınmasını gerektirmiştir. ACI olarak, devam eden Covid-19 salgınının ortasında havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttük. ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu. Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu - ki bu durum hiç şüphesiz, sağlık kaygıları bulunan yolcuları odak noktasına koyma yaklaşımının bölgemiz havalimanları arasında büyük bir istekle benimsenmiş olduğunu ortaya koymakta. Tüm İstanbul Havalimanı ekibine tebrikler!” şeklinde konuştu.
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Dünyada ilk alan İstanbul Havalimanı oldu: Kovid-19 salgınında büyük başarı
Kovid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle dikkat çeken İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu (Airport Health Accrediation) programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.
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