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Ekonomi

İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'nın zirvesinde: 1306 uçuşla en yoğunu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından yayımlanan rapora göre İstanbul Havalimanı, Şubat ayında ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

21:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:15 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) şubat ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1258 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1097 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 620 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.


#Eurocontrol
#İstanbul Havalimanı
#uçuş
#Avrupa
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