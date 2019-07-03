Ekonomi İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı

Açıldığı günden beri hızla büyüyen İstanbul Havalimanı’ndan 6 Nisan, 1 Temmuz tarihleri arasında toplam 100 bin uçuş gerçekleştirildi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.
İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece uçuş değil yolcu rekoru da kırdı. 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 100 bin uçuşta 15 milyon 988 bin 748 yolcu İstanbul Havalimanı”nı kullandı. Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan; sadece İstanbul ya da ülkemizde değil, bölgemiz ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu sayılarındaki artışla da göz dolduruyor. 01-30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 983 bin 488 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısından yüzde 7,4 oranında daha yüksek.

İstanbul Havalimanı’nı tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan bugüne kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu kullanırken, bu yolcuların dağılımına bakıldığında uluslararası uçuşlarda 11 milyon 946 bin 740 yolcu, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcunun havalimanından uçtuğu görülüyor.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

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