İstanbul Havalimanı'na tam not

Alman Havalimanları Birliği yetkilileri ve dünyanın lider duty free işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, İstanbul Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi.

Unifree Duty Free İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı bünyesinde dünyanın en büyük duty free alanlarından birini işleten şirket, Alman ortağı Gebr. Heinemann'ın temsilcileri ile Alman Havalimanları Birliği (ADV-Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughafen) yöneticilerini yeni havalimanında ağırladı.Unifree Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, burada yaptığı açıklamada, 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesi sahip İstanbul Havalimanı'ndaki 56 bin metrekarelik duty free alanında bin markanın bulunduğu bilgisini verdi.

ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK

ADV Yönetici Direktörü Ralph Beisel ise İstanbul Havalimanı'nın mimarisinden ve yenilikçi işletim modelini kullanan perakende satış konseptinden derinden etkilendiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazı yabancı yolcuların İstanbul'a sadece duty free alanlarındaki alışveriş deneyimini yaşamak için günübirlik gelip dönüyor olduğu gerçeği çok çarpıcı. Transfer merkezi özelliğine sahip büyük modern havalimanlarına doğrudan katkı sağlayabilecek ideal perakende konseptlerinin nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek burası."

MÜKEMMEL LOKASYON

Almanya merkezli Gebr. Heinmann'ın Kurumsal İşler Direktörü Dr. Jennifer Cords ise, İstanbul Havalimanı'nın, bir araya gelmek için mükemmel bir lokasyon olduğunun altını çizdi. Cords, "Unifree'nin sınırlar ötesi konukseverliği ve yabancı bir havalimanları birliğini ağırlamakta gösterdikleri açık görüşlülük, bunun göstergesi. Hepimizin ortak bir hedefi var; global duty free pazarını koruma ve büyütme ortak amacına yönelik olarak deneyim ve uzmanlıklarımızı paylaşmak" ifadelerini kullandı.