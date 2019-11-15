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İstanbul Havalimanı'nda ara tatil hareketliliği: Zaman zaman kuyruk oluştu

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, bugün mesai bitimiyle başlayan ilk ara tatil nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Çocuklarıyla birlikte tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı. Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

  • Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

DHA
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı.

Öğrenciler tatile çıktı

Tatile gitmek üzere havalimanına gelenlerden Kınacı ailesi bilet ve bagaj işlemlerinin ardından memleketleri Kilis'e uçtu. Hareketlerinden önce basın mensuplarına konuşan aile üyesi 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Reyyan Kınacı, tatil nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Reyyan Kınacı, "Memleketimizi seviyorum. Orada arkadaşlarım var. İstanbul'da hiç arkadaşım yok. O yüzden gittiğim için çok heyecanlıyım. Memlelektte köpeğimle birlikte gezmeye gideceğiz. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağız" diye konuştu.

Reyyan'ın annesi Tuğba Kınacı ise tatillerde memleketlerinin çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Dinleneceğiz. Çocuklarımızı gezdirmek, eğlendirmek hoşumuza gidiyor. Memleketimizde ineklerimiz, koyunlarımız, atlarımız var. Dolayısıyla çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Orada maneviyat da var. Çocuklar da çok memnun kalıyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

"Tatilde ödevlerimizi yapacağız"

Evşen Yanovalı ise ilkokula 1'inci sınıf öğrencisi ile kızı Asya ile birlikte ara tatil için Ankara'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan Yanovalı ise ara tatil sisteminin çok başarılı olduğunu söyledi. Yanovalı, "İki ara tatilli sistem ilk defa başladı. Biz de bu ilk arada kızımla Ankara'ya gidiyoruz. Bu sistem bence daha güzel oldu. Çocuklarla daha kaliteli bir zaman geçirebileceğiz. Ankara'da dede ve anneanne başta olmak üzere gezeceğimiz yerler olacak. Tatilde ödevlerimizi yapacağız, tiyatroya ve sinemaya gideceğiz" dedi.

AA
Havalimanının günlük yolcu hareketine, umreye gidenler ile ara tatile çıkanlar da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.

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