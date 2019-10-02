Ekonomi İstanbul Kapalıçarşıda altının gram fiyatı 273 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 273 lira seviyelerinde

Altın fiyatları küresel piyasalardaki risk iştahının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
2 Ekim altın fiyatları.
2 Ekim altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı.

  • Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

Ons altın yükselişte

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.482,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Reuters
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Hong Kong'da risk artıyor

Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Reuters
Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralandı.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 dolar seviyesinin destek, 1.490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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