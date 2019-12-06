İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Malta'da yapılan CAPA Dünya Havacılık Zirvesi'nde düzenlenen ödül töreninde İSG adına ödülü İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, CAPA Onursal Başkanı Peter Harbison'un elinden aldı.

İSG, 2002 yılından beri verilen dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri'nde havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.

Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı.

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"İstanbul'un dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi Göral, ödül töreninde yaptığı konuşmada CAPA'nın İSG'nin olağanüstü büyüme hikayesini tanıyan çok değerli ödülünü almaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu ödülün, geçen sürede yolcu sayısı 6 kattan fazla artan ve bugüne dek 200 milyondan fazla yolcuya hizmet sunan İSG olarak terminal binası açılışımızın 10. yılına denk gelmesi de bizim için ayrıca büyük öneme sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ikinci ve Avrupa'nın 12. en işlek havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, halen yılda 35 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Göral, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine 40 kilometre mesafede yer alan İSG, İstanbul Havalimanı'nın açılması ve Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından İstanbul'un şehir havalimanı konumuna yükseldi. Bağlantı yolları, gelecek yıl tamamlanacak metro hattı, ikinci pist açılışı ve yeni terminal inşasının tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin ve İstanbul’un havacılık sektöründe dünyanın mega havacılık merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacağız."

FOTOĞRAF 7 İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG) 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan Aerobot çeşitli dans figürleri sergiledi. Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki Aerobot, yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan Aerobot, biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek. İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: Aerobotun yolculara yardımcı olmak için aralarına katıldığını anlatarak, Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor. Yolculara daha fazla yardımcı olmak istediklerini söyleyen Anderson, Havalimanımızın farklı noktalarında 'Aerobot' ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara 'Aerobot' yardım edecek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolculara yardımcı olması planlanan "Aerobot" adlı robot testlere başladı.

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İSG birçok ödüle layık görüldü

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İSG'nin başarıları ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülüyor.

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İSG, 2014 yılında CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nde 15-25 milyon yolcu kategorisinde "Yılın Havalimanı", 2010 yılında da Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines Congress) tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilmişti.

Ayrıca bu yıl en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın havalimanlar kategorisinde de birinciliğe layık görülen İSG, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından olan Fortune Dergisi tarafından da "Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü" verilmişti.