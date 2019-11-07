Ekonomi İstanbulun en yüksek ikinci binası Çinlilerin oluyor 34 milyar lira teklif ettiler
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İstanbul Tower 205 projesi Çinlilere satıldı

İstanbul'un en yüksek ikinci binası Çinlilerin oluyor: 3.4 milyar lira teklif ettiler

220 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek ikinci binası olan İstanbul Tower 205 Çinlilere satılıyor. 778 adet ticari birime sahip 52 katlı kule için Çinli ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin verdiği 594 milyon dolarlık (3.4 milyar lira) teklifi Zincir Yapı A.Ş. ile arsa sahibi Turgut İlaç kabul etti.

Kenan Biter Yeni Şafak
İstanbul Levent'teki 220 metre uzunluğundaki 52 katlı kulede 778 adet ticari birim bulunuyor.
İstanbul Levent'teki 220 metre uzunluğundaki 52 katlı kulede 778 adet ticari birim bulunuyor.

Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un 261 metrelik Sapphire'den sonra en yüksek ikinci binası olan 220 metre uzunluğundaki 52 katlı kuleye Çinliler talip oldu.

594 MİLYON DOLAR

Çin'in en büyük bankalarından Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'na (ICBC) bağlı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Tower 205 için 594 milyon dolar teklifte bulundu.

İstanbul Tower 205 projesi

TEKLİFİ KABUL ETTİLER

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş. ile arsa sahibi Turgut İlaç'ın, Çinlilerin 3.4 milyar liralık teklifini kabul ettiği öğrenildi.

  • Proje Turgut İlaç’ın sahibi olduğu Levent’teki Fako İlaç Fabrikası’nın arazisi üzerine yapılmıştı.

İKİ ÖDÜL ALMIŞTI

İstanbul'un en seçkin iş ve finans merkezi Levent Büyükdere Caddesi'nde inşa edilen İstanbul Tower 205, Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden “European Property Awards 2018-2019”da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) “En İyi Ticari Yüksek Bina” ile “En İyi Ofis Geliştirme” kategorilerinde iki ödüle layık görülmüştü.

İstanbul 205 projesi toplam 788 adet ticari birimden oluşuyor.

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