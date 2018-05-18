Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
Ekonomiİstanbul Yeni Havalimanının yüzde 89u tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 89'u tamamlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 89'u tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul yeni havalimanında bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. 29 Ekim'de İstanbul yeni havalimanı dünya ve ülke havacılığının hizmetine sunulacak" dedi.

AA
​İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 89'u tamamlandı
​İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 89'u tamamlandı

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığına işaret ederek, havalimanının 29 Ekim 2018'de açılması konusunun artık sadece söylem olmadığını söyledi.

Yeni havalimanı ile ilgili gerek IATA'ya gerek ICAO'ya 29 Ekim 2018'de açılacağına ilişkin bildirimlerin yapıldığını anlatan Arslan, "Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlarımız da eş zamanlı sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, daha önce pistlerin testlerini yaptıklarını dile getirerek, "Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait uçaklarla test sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu testlerin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Arslan, havacılık sektörünün hata kabul etmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, bir ilk yaşanabilir
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, bir ilk yaşanabilir

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.