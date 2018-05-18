​İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 89'u tamamlandı

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığına işaret ederek, havalimanının 29 Ekim 2018'de açılması konusunun artık sadece söylem olmadığını söyledi.

Yeni havalimanı ile ilgili gerek IATA'ya gerek ICAO'ya 29 Ekim 2018'de açılacağına ilişkin bildirimlerin yapıldığını anlatan Arslan, "Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlarımız da eş zamanlı sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, daha önce pistlerin testlerini yaptıklarını dile getirerek, "Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait uçaklarla test sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu testlerin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Arslan, havacılık sektörünün hata kabul etmediğini vurguladı.