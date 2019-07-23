Ekonomi İstanbula kurbanlık girişleri cumartesi başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'a kurbanlık girişleri cumartesi başlayacak

İstanbul'a kurbanlık girişleri cumartesi başlayacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı için İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden vatandaşlar; satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabilecekler.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden vatandaşlar; satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabilecekler.

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık temin etmeleri, hijyen koşullarına uygun bir kesim hizmetiyle insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kurbanlık hayvanlarını kesmeleri için gerekli çalışmaları başlattığını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yapılacak hayvan sevkleri ile kurbanlık hayvan mevcudu vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtilirken, "Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde 'Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge' olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçebilmesi için; gerekli şartları sağladıktan sonra alınan kan örneklerinin sonuçlarına istinaden rapor almaları zorunludur. Yetiştiricilerimizin bu hususlara dikkat etmelerive mağduriyet yaşamamak için Trakya Bölgesine belgesiz hayvan sevki girişiminde bulunmamaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada 2019 yılında yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz günü başlayacağı duyurulurken, "Vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık ihtiyacını karşılamak için Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerce 7/24 saat çalışma esasıyla gerekli kontroller yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'HaySag' mobil uygulaması üzerinden vatandaşlarımız; satın alacakları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarasıyla tür, ırk, cinsiyet, yaş ve aşılama bilgilerini sorgulayabileceklerdir. Ayrıca bu uygulama ile zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ve hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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