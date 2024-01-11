İstanbul'a yeni bir metro hattına daha kavuşuyor: Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi! Günde bir milyon yolcu seyahat edebilecek

Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini söyledi.

Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, megakentte bugüne kadar Bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti.

Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.

Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.

projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.

projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının ilan edilmesinden 6 saat sonra İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için önemli bir toplantı yaptı. İlk günden işe koyulduklarını duyuran Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyi “Çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk” ifadeleriyle duyurdu.

Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, İstanbul ulaşım ana planının, kentin 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım ve biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. İstanbullular Bakanlığımızın projelerini yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

"İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz, İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak. İlk günden işe koyulduk ve Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek İstanbul için projelerimizi konuştuk."