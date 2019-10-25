Ekonomi İstanbulda çakar sökme telaşı 1 ayda 1100 aracın sirenini söktük
OTOMOTİV

İstanbul'da çakar sökme telaşı: 1 ayda 1100 aracın sirenini söktük

İstanbul'da çakar sökme telaşı: 1 ayda 1100 aracın sirenini söktük

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Çakarların sökülmesi son haftaya bırakılınca sanayide yoğunluklar yaşandı.

Haber Merkezi DHA
'Yetkisiz çakar' kullanımı 1 Kasım’dan itibaren yasaklanıyor.
'Yetkisiz çakar' kullanımı 1 Kasım’dan itibaren yasaklanıyor.

Elektronik sistemler üzerine çalışan, çakarların sökümünü yapan iş yerinin sahibi İsmail Cesur, ''Bir ayda takriben bin 100 aracın sirenini söktük, sökülmeye de devam ediliyor '' dedi.

Çakar yerine tepe lambalarının kullanılacağını belirten Cesur, ''Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz '' diye konuştu. Söküm işlemlerinde yoğunluğun artacağını ifade eden Cesur, '' 1 Kasım'a kadar 2 bin 500 aracın çakarını sökeceğimizi düşünüyorum'' dedi.

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"7 bin araçtan çakar sökülecek"

Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise "Bugüne kadar çakarını söktüğümüz araç sayısı 400'ü buldu. Sökme oranında ciddi bir yükselme var. Kamu, belediye, polis vb. araçların çakarları da sökülüyor. Biz de yoğun şekilde söküyoruz" dedi.

  • Sökülecek çakar sayısının artacağını belirten İspiroğlu, '' Duyumumuza göre 7 bin araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Tahminime göre 500 tane daha sökeriz diye düşünüyorum. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. Kurum ismi veremesek de birçok yerin aracın çakarlarını söktük. Yeni bir sistem geldi.,Seyyar tepe lambası dediğimiz bir ürün kullanılacak, görev dahilinde bunu aracın üzerine koyarak kullanabilecekler. Görevden sonra kaldıracaklar. Sadece ihtiyaç halinde kullanılan bir sistem olacak. Halk için faydasının olacağını düşünüyoruz '' şeklinde konuştu.

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