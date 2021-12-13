İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüştü. İstanbul'da saat 15'te başlayan görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.

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