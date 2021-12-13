İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
- Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Saat 15'te başladı
Toplantı 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı ve yaklaşık 5 saat sürdü.
MB'dan dövize 4. müdahale
TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
- Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.