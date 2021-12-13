Ekonomi İstanbulda ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüştü. İstanbul'da saat 15'te başlayan görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstanbulda ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu ve bankacılarla görüştü
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

  • Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

Saat 15'te başladı

Toplantı 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı ve yaklaşık 5 saat sürdü.

MB'dan dövize 4. müdahale

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

  • Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale: 'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya müdahale edilmektedir'
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale: 'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya müdahale edilmektedir'

Merkez Bankası'ndan piyasaya 91 milyar lira
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan piyasaya 91 milyar lira

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi
Gaziantep tekrar öne geçti

Gaziantep tekrar öne geçti

​Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

​Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

On yıllardır sürüyor

On yıllardır sürüyor

​Kore Savaşı'nın bitmesi için yeni bir adım atıldı.

Cezayı artırmayı öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Fenerbahçe'nin <br>rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin
rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın yeni kupasında Çekya takımıyla oynayacak.

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi yeniden gerçekleştirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.