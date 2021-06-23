Ekonomi İstanbulda en yüksek kirayı Giresunlular en azını Erzurumlular ödüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da en yüksek kirayı Giresunlular en azını Erzurumlular ödüyor

İstanbul'da en yüksek kirayı ortalama 2 bin 215 lirayla Giresunlular öderken, onları 2 bin lirayla Sivaslılar takip ediyor. Sultanbeyli ve Arnavutköy gibi düşük kira ortalamasına sahip ilçelerde en çok yaşayanlar arasında ilk sırada yer alan Erzurumlular, 1.248 lira ortalamayla İstanbul'da en az kira ödeyenler arasında ilk sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
İstanbulda en yüksek kirayı Giresunlular en azını Erzurumlular ödüyor
Arşiv

Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un İstanbul'un ilçelerine göre hemşerilik ve ortalama ödenen kira verilerinden derlediği bilgilere göre, megakentte İstanbul kütüğüne kayıtlı olmayan 12 milyon 851 bin 873 vatandaş yaşıyor. Kentte İstanbul kütüğüne kayıtlı yalnızca 2 milyon 159 bin 995 kişi bulunurken, en fazla İstanbullu Kadıköy ilçesinde yaşıyor. Sivaslıların ilk sırada yer aldığı listede sırasıyla, Kastamonulular, Ordulular, Giresunlular ve Tokatlılar geliyor. İstanbul'da her 7 kişiden 1'i İstanbullu iken Sivaslılar 19'da 1, Kastamonulular 26'da 1 ve Ordulular 28'de 1 olarak ön plana çıkıyor.

  • İlçelere göre ödenen ortalama kira tutarlarını ve ilçelerde yaşayan ancak farklı illerin nüfusuna kayıtlı olan kişileri baz alan araştırmaya göre, İstanbul'da en çok kirayı aylık 2 bin 215 lira ortalamayla Giresunlular ödüyor. İstanbul'da 495 bin Giresunlu yaşıyor.

Giresun'u 768 bin kişilik nüfusuyla ortalama 2 bin TL kira ödeyen Sivaslılar, 414 bin kişiyle 1.990 TL ortalama kira ödeyen Trabzonlular takip ediyor. Kastamonulular, 562 bin 160 kişilik nüfusuyla ortalama 1.950 TL kira ödüyor.

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En az kirayı Erzurumlular ödüyor

İstanbul'da metrekare kira değeri en düşük ilçeler arasında yer alan Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçelerinde en çok Erzurumlu vatandaşlar yaşıyor. Erzurumlular, 1.248 lira ortalamayla İstanbul'da en az kira ödeyenler arasında ilk sırada bulunuyor. Onları 1.310 lira ortalama kirayla Burdurlular, 1.350 lirayla Hakkarililer, 1.420 lirayla Yalovalılar, 1.480 lira Uşaklılar takip ediyor.

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En az İstanbullu Sultanbeyli'de

Hemşerilik verilerinden elde edilen sonuçlara göre, ilçe nüfus yoğunluklarına göre en az İstanbullu sadece yüzde 3 ile Sultanbeyli'de yaşıyor. İstanbullular, Sancaktepe ve Sultangazi'nin yüzde 5'ini, Esenyurt, Bağcılar ve Esenler'in yüzde 6'sını, Pendik ve Arnavutköy'ün yüzde 9'unu oluşturuyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçelerin başında ise yüzde 61 ile Çatalca geliyor. Çatalca'yı yüzde 50 ile Şile, yüzde 39 ile Adalar, yüzde 31 ile Kadıköy, Beykoz, Bakırköy ve Silivri takip ediyor.

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Esenyurt'ta Vanlılar, Küçükçekmece'de Tokatlılar yaşıyor

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinde kent genelinde olduğu gibi Sivaslılar dikkati çekiyor. Megakentin 955 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçesi olma özelliği taşıyan Esenyurt'ta en çok Van kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yaşıyor. Küçükçekmece'de Tokatlılar, Bağcılar'da Bitlisliler, Pendik, Ümraniye ve Bahçelievler'de Sivaslılar, Sultangazi'de Adıyamanlılar, Üsküdar ve Maltepe'de Sivaslılar, Gaziosmanpaşa'da ise Siirtliler yoğunlukta.

  • En düşük nüfusa sahip Adalar'da Van, Şile'de Ordu, Çatalca'da ise Tokat kütüğüne kayıtlı vatandaşlar öne çıkıyor.

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