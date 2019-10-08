Ekonomi İstanbulda fırından fırına ekmek fiyatı farkı 175 kuruşa kadar satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da fırından fırına ekmek fiyatı farkı: 1.75 kuruşa kadar satılıyor

İstanbul'da fırından fırına ekmek fiyatı farkı: 1.75 kuruşa kadar satılıyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerinde ise aynı ekmeğin fiyatı 1.5 liraya hatta 1 lira 75 kuruşa kadar çıkıyor. Ekmek fiyatları, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası tarafından Esnaf Kanunu ve TOBB Kanunu’na göre belirleniyor. Buna göre de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş, 250 gram ekmeğin ise 1.50 liradan satılması gerekiyor.

Haber Merkezi DHA
200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş, 250 gram ekmeğin ise 1.50 liradan satılması gerekiyor.
200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş, 250 gram ekmeğin ise 1.50 liradan satılması gerekiyor.

Fırıncılar fiyat farkının maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, 1 lira 25 kuruşluk fiyatı az bulduklarını, 1.5 liralık fiyatın bile az olduğunu söylüyor. İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise “Ekmeğin zamlanması kaçınılmaz" diyor.

"İmal ettiğimiz ekmeğimize maalesef zam alamadık"

  • İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “İstanbul'da, 1 lira 25 kuruşa, 1.5 liraya ve 1 lira 75 kuruşa fiyatlar var. 200 gram ekmeğin 1.5 liraya satılması İstanbul’da gayet normal bir durum. Ekmeğin zamlanması kaçınılmaz. Bir şekilde bir fiyat ayarlaması yapılması gerekiyor. Undan örnek vermem gerekirse bir yıl içerisinde 70 lira olan bir çuval un yaklaşık 110 liraya kadar çıktı" dedi.

DHA
İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerinde ise aynı ekmeğin fiyatı 1.5 liraya hatta 1 lira 75 kuruşa kadar çıkıyor.

"Fırıncı esnafı zarara katlanamıyor"

Çetin, “İki tane kurum ekmek tarifesi yapıyor. Biri İstanbul Ticaret odası, diğeri esnaf odası. Bu yapılan tarifelere uymak zorundayız. Girdi maliyetlerinin yukarı çıkması fırıncı esnafının bu fiyatlara ekmek satamamasını sağlıyor. Yani fırıncı esnafı 1 gün, 1 hafta, 1 ay zarar ediyor, ondan sonra maalesef zarara katlanamıyor. Yani girdilerin hat safhada yukarı çıkması fırıncılarımızı, meslektaşlarımızı zor durumda bırakıyor. Onlar da bizim daha evvel talep ettiğimiz ekmek satma gayreti içinde oluyorlar. Bugün İstanbul’un muhtelif ilçelerinde 75 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa kadar ekmek var. Ekmeğin tamamına zam gelmiş değil" diye konuştu.

Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark
EKONOMİ
Döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark

"Önümüzdeki hafta 1.5 liraya çıkarmayı düşünüyoruz"

Bahçelievler’de bulunan bir fırının sahibi Cengiz Hayalioğlu, 200 gramlık ekmeği 1 lira 25 kuruştan sattığını belirterek, “Bölgeden bölgeye ekmek fiyatlarında fark var. Buraya en yakın bölge Bakırköy, orada dükkan kirası 16 bin lirayken burada 9 bin lira olabiliyor. 1.25’e ekmeği verebiliyoruz. Ama ücretler karşısında zaten, biz de ekmeği önümüzdeki hafta 1.5 liraya çıkarmayı düşünüyoruz. Hatta çıkaracağız. Ekmeğin fiyatının kesinlikle sabit olması gerekir. Herkes tarafından aynı şekilde verilmesi gerekir. Ama maliyetler karşılanmadığı zaman herkes kendi evine ekmek götürmeye çalışıyor, onun için de bütün fırıncılar bu yükseltmeyi yapmak zorunda kalıyor" dedi.

DHA
Fırıncılar fiyat farkının maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, 1 lira 25 kuruşluk fiyatı az bulduklarını, 1.5 liralık fiyatın bile az olduğunu söylüyor.

"1,5 lira fiyat bile şu anda az"

  • Bağcılarda bulunan fırının sahibi Fahrettin Taş ise, “Ekmek şu anda 1 lira 25 kuruş. Aslında ekmeğin şu an piyasada 1.5 liradan satılması lazım. Ama piyasa bir türlü oturmuyor, kimi 1 lira 25 kuruş, kimi 1.5 lira. Aslında 1.5 lira dahil kurtarmıyor. Şu anda bir ekmeğin maliyeti 95 kuruşla, 1 lira arasında. Tuzu var, mayası var, unu var, elemanı var, ustası var. Kaleme dökersek, 20-25 kalem var. 1.5 lira fiyat bile şu anda azdır."

Esenler’de fırıncı olan Mesut Ulutaş, “Geçen yıla göre maliyetler gerçekten çok yükseldi" dedi.

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"1 lira 25 kuruş kurtarmaz, eleman bulamayız çalıştıracak"

Bakırköy de fırın işleten Abdullah Avcı ise ekmeği 1.5 liradan sattığını belirterek, “Maliyetleri yüksek olduğu için ister istemez, fiyatlara zam yapmamız gerekiyor. 1 lira 25 kuruş kurtarmaz, eleman bulamayız çalıştıracak. Maliyetler yüksek şu an, çalıştığımız bütün her şeyin maliyeti. Kiralar yükseliyor, maliyetler yükseliyor" şeklinde konuştu.

Etiler'de ise bazı fırınlarda ekmek 1 lira 75 kuruştan satılıyor.

DHA
Etiler'de bazı fırınlarda ekmek 1 lira 75 kuruştan satılıyor.
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