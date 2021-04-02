Ekonomi Mart ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

Mart ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu

İstanbul'da fiyatı en fazla aran ve azalan ürünler belli oldu. İstanbul Ticaret Odası, kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi. İTO verilerine göre, söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 22,49 ile salatalık olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Foto/arşiv

İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 95’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Martta karnabahar fiyatında yüzde 35,76 artış

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olarak kayıtlara geçti.

Salatalık yüzde 22,49 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak olarak belirlendi.

Mart 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Değişim (Yüzde)
Karnabahar 35,76
Limon 12,28
Mandalina 12,14
Balık 8,47
Yeşil Soğan 8,29
Elma 7,36
Muz 6,38
Portakal 5,01
Bakla -16,99
Kıvırcık Salata -6,64
Ispanak -6,59
Pırasa -6,21
Turp -5,10
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Sivri Biber 27,54
Salatalık -22,49
Taze Fasulye -12,36
Patlıcan -9,40
Kabak -7,55
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Çarşaf Takımı 25,09
Yorgan 15,97
Tavuk 8,85
Gazyağı 8,46
Çelik Mutfak Eşyası 7,54
Kesme Şeker 6,92
Zeytinyağı 5,88
Toz Şeker 5,52
Beyaz Peynir 5,06

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