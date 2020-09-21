İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 zam İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 zam: 75 kuruştan bir liraya yükseldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere halk ekmeğe yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı bir liraya yükseldi. Poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

Haber Merkezi 21 Eylül 2020, 15:41 Son Güncelleme: 21 Eylül 2020, 15:56 DHA İHA