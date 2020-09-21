İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 zam: 75 kuruştan bir liraya yükseldi

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmeğe zam yaptı. Ekmeğin fiyatı 75 kuruştan 1 liraya yükseldi. Yapılan yaklaşık yüzde 33'lük zamma vatandaşlar tepki gösterdi.
- Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL’den 5 TL’ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL’den 6 TL’ye, Organik Buğday Unu 5.5 TL’den 7 TL’ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.
Poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.