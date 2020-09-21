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Ekonomi İstanbulda halk ekmeğe yüzde 33 zam 75 kuruştan bir liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 zam

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 zam: 75 kuruştan bir liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere halk ekmeğe yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı bir liraya yükseldi. Poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

Haber Merkezi DHA İHA
Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruştan bir liraya yükseldi.
Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruştan bir liraya yükseldi.

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmeğe zam yaptı. Ekmeğin fiyatı 75 kuruştan 1 liraya yükseldi. Yapılan yaklaşık yüzde 33'lük zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

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  • Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL’den 5 TL’ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL’den 6 TL’ye, Organik Buğday Unu 5.5 TL’den 7 TL’ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.

Poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.


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