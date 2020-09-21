İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapıldı

Spor

Galatasaray'da Marcao'nun değeri artıyor: Tite'nin scoutları raporlarını istedi

Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz’in son sırasında oynayan Chaves’ten transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Roma’nın uzun süredir izlediği ve hatta teklif yaptığı iddia edilen oyuncuyla ilgili ortaya çıkan son bilgi büyük ses getirecek cinsten.