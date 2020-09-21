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Ekonomi İstanbulda halk ekmeğe yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da halk ekmeğe zam! Halk ekmek ne kadar oldu?

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE), ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı bir liraya yükseldi. 40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.

Haber Merkezi AA DHA
Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruştan bir liraya yükseldi.
Halk ekmeğin fiyatı 75 kuruştan bir liraya yükseldi.

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

  • Yapılan zamlarla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 75 kuruştan 1 TL'ye, 500 gramlık tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5 TL’ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı ise 4,5 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.
  • Tam buğday ekmeği 3.40 TL’den 5 TL’ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL’den 6 TL’ye, Organik Buğday Unu 5.5 TL’den 7 TL oldu.
DHA
Ekmeğin fiyatı 75 kuruştan 1 liraya yükseldi.

Halk Ekmek’e yüzde 40 zam
GÜNDEM
Halk Ekmek’e yüzde 40 zam

Geçtiğimiz yıl eylül ayında da yapılmıştı

40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.


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