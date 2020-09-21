İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapıldı

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.
- Yapılan zamlarla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 75 kuruştan 1 TL'ye, 500 gramlık tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5 TL’ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı ise 4,5 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.
- Tam buğday ekmeği 3.40 TL’den 5 TL’ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL’den 6 TL’ye, Organik Buğday Unu 5.5 TL’den 7 TL oldu.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında da yapılmıştı
40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.