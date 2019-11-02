Ekonomi İstanbulda ilk gün bilançosu 63 araca 126 bin TL ceza kesildi
OTOMOTİV

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 araca 126 bin TL ceza kesildi

Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.
Yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi.

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  • "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi.

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