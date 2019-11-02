İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 araca 126 bin TL ceza kesildi Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi 02 Kasım 2019, 11:51 Son Güncelleme: 02 Kasım 2019, 13:40 DHA