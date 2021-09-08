Ekonomi İstanbulda metro simgesi polemiğine ilişkin Bakan Karaismailoğlundan açıklama Kimse emek hırsızlığı yapmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da metro simgesi polemiğine ilişkin Bakan Karaismailoğlu'ndan açıklama: Kimse emek hırsızlığı yapmasın

İstanbul'da yapılan metrolardaki 'U' logosunun bakanlığı ifade ettiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu konudaki tepkisine ilişkin, "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda metro simgesi polemiğine ilişkin Bakan Karaismailoğlundan açıklama: Kimse emek hırsızlığı yapmasın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilomboyu'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ulaştırmanın 'U'su

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında 'U' harfli tabela kullanılmasına ilişkin, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" diye konuştu.


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'ALGI OPERASYONLARI YAPAN BİR YÖNETİM VAR'

Bakan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. Yedi tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

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"TAMAMLADIKLARI BİR TANE METRO PROJESİ VAR MI?"

'U' harfli tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" diye konuştu. Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin anımsatılması üzerine "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.

İBB LOGO DEĞİŞİMİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, İstanbul'da metrolarda "U" simgesinin kullanılacağına ilişkin açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.

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