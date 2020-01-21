Ekonomi İstanbulda taksi plakası borsası; 2 milyon lirayı geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler geçen hafta aldıkları kararla hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı. Plaka alım-satım işlemi yapanlar sanal ortamdaki fiyatlar nedeniyle anlaşmazlık yaşanabildiğini, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada yüz yüze görüştürmek olduğunu söyledi. Güncel fiyat bilgilerinin kaldırılmasıyla 'plaka ihalesi yapılacak' iddiası da gündeme geldi.

Haber Merkezi DHA
Bağcılar Oto Center'daki galericiler hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı.
Bağcılar Oto Center'daki galericiler hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden plaka fiyatlarını kaldırma kararı aldı.

Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Geçen cuma günü böyle bir şey duyduk. Bir söylenti var. Büyükşehir Belediyesi plaka verecek diye bir duyum alındı. Doğru mudur bilmiyorum. Bu arz talep gibi. Esnaf da burada oturdu, konuşuldu ve böyle bir karar alındı. Satıcı ve alıcı da masaya gelsin daha doğru. Çünkü soluksuz bir çıkış oldu plaka fiyatlarında. 1 milyon 500 bin liradan, 2 milyon civarlarına çıktı. Bu nedenle de böyle bir karar alındı. Sanal alemde her şey oluyor. Masada konuşmak daha doğru değil mi?" dedi.

Fiyatları satıcı belirliyor

Plaka satışlarında fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini belirten Gürsoy Atlı, "Bu bir arz talep meselesi. Gün içinde 5 tane plaka alırsa fiyat değişir. 10 tane satılırsa fiyat geri gelir. Plaka sahibi bilir. Sadece bir dükkana gidip de fiyat almaz. Birkaç dükkan gezer hangisi aklına yatıyorsa onunla işlem yapar. Satmak isteyen gelir fiyatı alır. Örnek veriyorum; 1 milyon 600 bin lira. Kapora veririz, sonra gel satışını ver noterden deriz. Satıcı ve alıcıyı buluşturuyoruz, aradaki komisyonu biz alıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA
Plaka alım-satım işlemi yapanlar sanal ortamdaki fiyatlar nedeniyle anlaşmazlık yaşanabildiğini, amaçlarının alıcı ve satıcıyı aynı masada yüz yüze görüştürmek olduğunu söyledi.

"Cuma gününden itibaren kaldırıldı"

  • Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, ise "Fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar olmaya başladı. Bunların önüne geçip reel fiyatların oturması için insanların sanal alemde değil de gerçek olarak fiyatları öğrenmesi için kapatıldı. Cuma gününden itibaren kaldırıldı. Vatandaşlar neden kapatıldığını soruyorlar. Bunun yanında bazı dedikodular çıkmaya başladı. Müşteriler de bunlardan rahatsız olmaya başladı. O yüzden belli bir süre kapatıldı. Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında. Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatılması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gelmesi" diye konuştu.

Güncel fiyat bilgileri kaldırıldığından bu yana tepkilerle karşılaşabildiklerini ifade eden Çağlayan, "Biz tabii ki olumsuz etkileniyoruz. İnsanların tepkisiyle de karşılaşıyoruz. Bunun altında yatan sebepler var. 2-3 aydan beri dolaşan ihale söylentisi var. Öyle bir noktaya geldi ki bu hızlanmaya başladı. Biz de bundan rahatsız olup, burada daha iyi, daha düzgün ticaret yapabilmek için sanal ortamda insanlara bunu anlatamıyorsun. Yüz yüze geldiğinde böyle bir durum var diyebiliyorsun. Fiyatlar kapandıktan sonra gelmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze görüşülmesi bence daha doğru"

  • Plaka sahibi olan Ramazan Atik, güncel fiyat listesinin kaldırılmasıyla ilgili, "Ben plaka sahibiyim. İstanbul 15 yıldır bu işi yapıyorum. Günümüzde şu an da plaka azlığından dolayı taksi sıkıntısı var. İhale olmadı ve bir an önce olması gerekiyor. Taksi sayısı İstanbul'da çok az. Bu nedenle korsan sayısı çok yüksek. Yüz yüze görüşülmesi bence daha doğru. Bir yönden de iyi oldu" şeklinde konuştu.

İBB ihale yapılmayacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkileri yakın zamanda ihale yapılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, ihale yapılmayacağını açıkladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise güncel fiyat bilgisinin sanal ortamdan kaldırılmasıyla ilgili kendilerinin bir talebi olmadığını belirterek bunun alım-satım işlemi yapan esnafın kendi kararı olduğunu ve nedenini bilmediklerini söyledi.

Bu taksiye binen inmiyor
FOTOĞRAF 9
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk yıllarında hayali olan oyuncak ve maket arabalara olan ilgi ve hevesini, ticari taksisinde sergileyerek gideriyor. Çocukluk yıllarında oynayamadığı maket ve oyuncak araçları, biriktirerek, aracın konsol kısmında sergileyen Gök, müşterilerin de beğenisini kazanıyor.
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Yaklaşık 5 yıldır ticari taksi şoförü olarak hizmet veren evli ve 3 çocuk babası Gök, ticari taksisinde oluşturduğu ve neredeyse her gün temizlediği koleksiyonuna, kendi çocuklarının da büyük ilgi gösterdiğini, araçları evlatlarına dahi vermeye kıyamadığını belirtiyor. Traktörden otobüse, motosikletten kamyona kadar çeşitli maketleri bulunan Gök, imkanlar dahilinde koleksiyonunu daha da büyütmeyi hedefliyor.
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Maket araçların şuana kadar kendisine görüş mesafesinde ve kullanımda herhangi bir sıkıntı çıkartmadığını aktaran Gök, “İlk başlarda bu araçları yapıştırmamıştım, frene basınca yerinde durmuyorlardı. Ancak şimdi bunların hepsini aracın konsoluna yapıştırdım, o yüzden bana hiçbir engeli olmuyor” dedi.
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Kendi çocuklarının da araca bindiğinde maketleri almak istediğini ancak ticari aracında olanları vermek yerine yenisini aldığını ifade eden Özel Gök, “Çocuklarım da araba meraklısı ve istiyorlar. Burada beğendiği oyuncağın aynısını bana söyleyince gidip aynısından alıyorum. Burada, otomobil, kamyonet, otobüs, minibüs, yarış otomobili, Off-Road aracı, çekici, tanker yani akla gelen bütün araç türlerinin maketi var. Bazen müşterilerimin çocukları da almak istiyor ve heves ediyorlar. Bazen çocuklar araçları alıyor ve geri vermemek için ağlıyor, o zaman da dayanamıyorum” şeklinde konuştu.
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Müşterilerinin, yüzde 90’ının bu maket araçları çok beğendiğini ifade eden Gök, “Hatta görenler ve bakanlar fotoğraf çektirmek istiyorlar ve çekiyorlar. Yolda beni durdurup da fotoğraf çektirenler de oldu. Gören herkesin çok ilgisini çekiyor. Şuana kadar hiç olumsuz tepkisin almadım. Bazı zamanlarda yaya yolunda insanlara yol verdiğim zaman, yürümeyi bırakıp, koleksiyona bakıyorlar” ifadelerine yer verdi.
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Kendisinin, herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını, zamanının da büyük bir kısmının direksiyon başında geçtiğini anlatan Gök, maket araçları ile oluşturduğu koleksiyonla huzur bulduğunu ve stres attığını da sözlerine ekledi.
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Müşterilerden Ali Kırım ise koleksiyonu çok beğendiklerini ifade ederek, herkesin çocukluk heveslerinin peşinden koşması gerektiğini aktardı.
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Bu taksiye binen inmiyor
Ordu'da taksi şoförü olan Özel Gök, çocukluk hayali olan oyuncak arabalardan yaptığı koleksiyonu, ticari taksinin konsolunda sergiliyor. Yaklaşık 100 adet maketin sergilendiği taksiye binen müşteriler şaşırırken, çocuklar ise neye uğradığını şaşırıyor.


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