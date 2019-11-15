Ekonomi İstanbuldan Rusyaya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu 21 ton mandalina imha edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu: 21 ton mandalina imha edildi

İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu: 21 ton mandalina imha edildi

İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlara göre, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Rusya'ya gönderilen 21 ton mandalina imha edildi.
Rusya'ya gönderilen 21 ton mandalina imha edildi.

İstanbul’da bulunan bir firma mandalinaları Rusya’ya gönderdi. Fatura ve kasa etiketlerinde mandalinaların menşei Türkiye olarak belirtildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlar Rusya’da bulunan Sofya Dağıtım Deposuna baskın yaparak tüm ürünleri inceledi.

İHA
İstanbul’dan Rusya’ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi.
  • Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada İstanbul’dan Rusya’nın St. Petersburg şehrine gönderilen 21 ton mandalinanın imha edildiği belirtildi.

Mandalinaların imha edilme nedeni ise her zamankinden farklı oldu. Rosselhoznadzor’a bağlı uzmanlara göre, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı.

Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.

Mandalina sevenler dikkat: Çekirdeğini sakın yemeyin
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C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor.
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Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bol gözenekli bir kabuğa sahip olan mandalina diğer turunçgillere göre daha çabuk su kaybettiği için aldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketmeniz biyo yararlılığı açısından önemli.
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eslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik mandalinanın sağlığımız üzerindeki önemli yararlarını anlattı, tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.
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İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede etkili oluyor.
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İçeriğindeki çözünür lif olan pektin daha uzun süre tokluk sağlıyor. Yapılan çalışmalara göre, mandalina obezite sorunu olan kişilerde iştah kontrolüne katkıda bulunarak kalori alımını azaltıyor.
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Mandalinanın potasyum içeriğiyle yüksek kan basıncını önleyerek kalp krizi riskini azalttığı da, yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen faydaları arasında yer alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik ayrıca içeriğindeki flavonoidler sayesinde kolesterolün düşmesinde de etkili olduğunu belirtiyor.
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Potasyum aynı zamanda kemik sağlığı için de gerekli olan bir mineral. Mandalina içerdiği potasyum ve A vitamini sayesinde sağlıklı kemik gelişiminin sağlanmasında ve kemik erimesinin önlenmesinde etkili oluyor.
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Mandalinada bolca bulunan C vitamini vücutta kollajen sentezi için önemli. Kollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlıyor.
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Çekirdeksiz türleri de bulunana mandalinayı tüketirken çekirdeklerinin çıkarılması gerekiyor. Çünkü çekirdeği apandisit organının tıkanmasına yol açabiliyor.
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C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için fazlası depolanmıyor, atılıyor. Bu nedenle yüksek miktarda tüketilen mandalinanın da 1 porsiyon (2 küçük adet) mandalinanın da vücuda sağlayacağı vitamin aynı.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik ayrıca yüksek miktarlarda tüketilmesinin bazı sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, Hassas bünyelerde ciltte kızarma ve döküntü gibi alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Bunun yanı sıra içeriğindeki fruktoz şekeri nedeniyle diyabet hastalarında kan şekerinin yükselmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle mandalina tüketirken porsiyon kontrolü çok önemli. diyor.
Mandalina sevenler dikkat: Çekirdeğini sakın yemeyin
Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina herkes tarafından bolca tüketilir. C vitamini açısından zengin olan mandalina kalbe, kansere ve bağışıklığa şifa olsa da porsiyon kontrolünün yapılması şart. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, porsiyon kontrolünün haricinde iki konuda daha uyarıda bulunuyor.


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