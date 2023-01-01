İstanbulluyu uçuracak hat: İstanbul Havalimanı metrosu bugün açılıyor

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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı.
Türkiye’nin lojistik üs olma yolundaki en önemli eserlerinden olan İstanbul Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştıracak metronun ilk aşaması tamamlandı. Yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılıyor. Geçen yıl günlük ortalama 1.156 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA’ya ulaşımı daha da kolaylaştıracak bu yeni hat sayesinde İstanbul’un demiryolu ağı da genişlemiş oldu. Beşiktaş (Gayrettepe)–Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı 37,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Faaliyete giren 34 kilometrelik kesim Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.
YÜKSEK TEKNOLOJİYLE
İNŞA EDİLDİ
İlk etapta 8 istasyon, günlük 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sunan yeni yatırım sayesinde İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Yüksek teknolojiyle donatılan hat, akıllı tünel konseptine sahip iken, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı da sunacak. Ayrıca, Aselsan’ın geliştirdiği sinyalizasyon sistemi bu projede devreye girecek. Sonraki aşamada trenin sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları yerli imkanlarla sağlanacak. Yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar da bu hat üzerindeki yerini alacak. Yapım aşamasında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye’nin en fazla makine kullanılan projesi olma özelliğine sahip.
İstanbul Havalimanı Metro Hattı, engelli bireylerin rahat erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen özel tasarımıyla da dikkat çekiyor. Engelli yolcuların istasyona rahat inebilmeleri için asansör hizmeti veriliyor. İstasyon genelinde sesli anons sistemi ile engelli yolcular bilgilendiriliyor. İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile kolay ve güvenli ulaşım sağlanıyor. Yine istasyonlarda engelli yolcular için ‘Engelli WC'ler yer alıyor. Ayrıca, işitme cihazı kullanan yolcular için metro araçlarında indüksiyon döngü sistemi var.