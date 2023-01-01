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Ekonomi

İstanbulluyu uçuracak hat: İstanbul Havalimanı metrosu bugün açılıyor

Türkiye'nin önemli ulaştırma ve altyapı projelerinden Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor. Hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sunan yeni hat sayesinde İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
2:13 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı.

Türkiye’nin lojistik üs olma yolundaki en önemli eserlerinden olan İstanbul Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştıracak metronun ilk aşaması tamamlandı. Yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilen Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılıyor. Geçen yıl günlük ortalama 1.156 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA’ya ulaşımı daha da kolaylaştıracak bu yeni hat sayesinde İstanbul’un demiryolu ağı da genişlemiş oldu. Beşiktaş (Gayrettepe)–Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı 37,5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Faaliyete giren 34 kilometrelik kesim Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.


YÜKSEK TEKNOLOJİYLE

İNŞA EDİLDİ

İlk etapta 8 istasyon, günlük 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hızlı ve ekonomik ulaşım imkânı sunan yeni yatırım sayesinde İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Yüksek teknolojiyle donatılan hat, akıllı tünel konseptine sahip iken, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı da sunacak. Ayrıca, Aselsan’ın geliştirdiği sinyalizasyon sistemi bu projede devreye girecek. Sonraki aşamada trenin sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları yerli imkanlarla sağlanacak. Yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar da bu hat üzerindeki yerini alacak. Yapım aşamasında aynı anda 10 adet Tünel Açma Makinesi (TBM) ile Türkiye’nin en fazla makine kullanılan projesi olma özelliğine sahip.

ENGELSİZ VE KONFORLU ULAŞIM

İstanbul Havalimanı Metro Hattı, engelli bireylerin rahat erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen özel tasarımıyla da dikkat çekiyor. Engelli yolcuların istasyona rahat inebilmeleri için asansör hizmeti veriliyor. İstasyon genelinde sesli anons sistemi ile engelli yolcular bilgilendiriliyor. İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile kolay ve güvenli ulaşım sağlanıyor. Yine istasyonlarda engelli yolcular için ‘Engelli WC'ler yer alıyor. Ayrıca, işitme cihazı kullanan yolcular için metro araçlarında indüksiyon döngü sistemi var.


Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler" diyerek CHP'li belediyelere yüklendi. Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.


#Kağıthane İstanbul Havalimanı Metrosu
#bakan karaismailoğlu
#Kağıthane
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İstanbulluyu uçuracak hat: İstanbul Havalimanı metrosu bugün açılıyor
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