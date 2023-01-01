İstanbulluyu uçuracak hat: İstanbul Havalimanı metrosu bugün açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler" diyerek CHP'li belediyelere yüklendi. Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.