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Ekonomi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi için "teknoloji geliştirme bölgesi" ilanı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki bir bölge "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi. Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi

08:52 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Kandilli Mahallesi

Kandilli Mahallesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki yaklaşık 47 bin 65 metrekarelik alan "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

#Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi
#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
43 dakika önce
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