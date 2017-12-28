İşte altın fiyatları

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç lira, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2017 Perşembe altın fiyatları.
28 ARALIK ALTIN FİYATLARI
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
156,10
156,51
|Cumhuriyet
|1,042,94
1.069,02
|22 Ayar Bilezik
144,11
144,22
|Lira Ziynet
1.032,08
1.057,90
|Yarım Ziynet
504,08
517,11
|Çeyrek Ziynet
255,98
261,21
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