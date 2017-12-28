Çeyrek altın ne kadar? 28 Aralık Perşembe altın fiyatları İşte altın fiyatları Altın bu sabah saatlerinde durgun bir seyir izliyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira? 28 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

Haber Merkezi 28 Aralık 2017, 08:03 Son Güncelleme: 28 Aralık 2017, 08:11 Yeni Şafak