Ekonomi İşte halkın güvendiği içme suyu markası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En güvenilen içme suyu markaları hangileri?

İşte halkın güvendiği içme suyu markası

Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyası yayımlandı. ‘Benim Markam’ araştırmasının sonuçlarına göre, tüketicinin içme suyunda tercihi Erikli oldu. Hamidiye ise ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüketicinin içme suyunda tercihi Erikli oldu.
Tüketicinin içme suyunda tercihi Erikli oldu.

Z Raporu için Areda Danışmanlık tarafından hazırlanan ‘Benim Markam’ araştırmasının sonuçları, Türkiye’nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği markaları ortaya koyuyor.

Markaların muhataplarına sadece tüketici veya müşteri olarak değil, ortak olarak bakması gerektiğine ilişkin bir iddia ile yola çıkan ‘Benim Markam’ araştırması, marka sahiplerine, rakiplerine karşı avantajlı konuma geçmek için pek çok ipucu ve içgörü sağlıyor.

Bu bağlamda içme suyunda tüketicinin 'Benim Markam' dediği gıda alanında en fazla oyuncuya sahip içme suyu sektöründe Erikli'nin açık ara liderliği söz konusu. Yüzde 30 ile ilk sırada yer alan markayı yüzde 11,9 ile Hamidiye, yüzde 9,8 ile Saka ve yüzde 7,2 ile Hayat Su takip ediyor.


ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

'Benim Markam' araştırmasını oluşturan en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye'nin 'benim' dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi.

Güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı.

27 KATEGORİDE LİDER MARKALAR

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

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2-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülen saha araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 718 kişi katıldı.

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