Ekonomi İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller İlk üç sıra Almanların
OTOMOTİV

İşte Türk halkının en beğendiği otomobiller: İlk üç sıra Almanların

‘Benim Markam’ araştırmasının sonuçları, Türkiye’nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği markaları ortaya koyuyor. Otomobil kategorisinde Türk tüketicisinin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde öne çıkardığı markalar piyasa satış sıralamasını yansıtmasa da Alman markalar oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özellikle otomobil kategorisinde öne çıkan sonuçlar dikkat çekiyor.
​Özellikle otomobil kategorisinde öne çıkan sonuçlar dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yeni ekonomi dergisi Z Raporu, Eylül sayısında Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyasını kapağına taşıdı. Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk defa gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırması, Türk tüketicisinin marka eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar sunuyor.

Özellikle otomobil kategorisinde öne çıkan sonuçlar dikkat çekiyor. Türk tüketicisinin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde eğilimleri değerlendirildiğinde Alman markalar ilk sırada yer alıyor.

Buna göre BMW yüzde 19,8, Mercedes yüzde 13,7 ve Audi yüzde 9,1 ile ilk üç sırada yer alıyor.

Katılımcıların genel anlamda sahip olmak istedikleri, imkanım olsa bu markayı almak isterdim motivasyonu ile değerlendirme yaptıkları görülüyor.

Satış verileri ve kullanım oranlarından farklı olarak çıkan bu sonuçlar, otomobil kategorisinde katılımcıların daha çok sahip olduğu değil sahip olmak istedikleri bir tercihte bulunduklarını gösteriyor.

MUHATAPLAR SADECE MÜŞTERİ DEĞİL AYNI ZAMANDA ORTAK

Markaların muhataplarına sadece tüketici veya müşteri olarak değil, ortak olarak bakması gerektiğine ilişkin bir iddia ile yola çıkan ‘Benim Markam’ araştırması, marka sahiplerine, rakiplerine karşı avantajlı konuma geçmek için pek çok ipucu ve içgörü sağlıyor.

ARAŞTIRMA 27 KATEGORİDE YAPILDI

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

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Türkiye’nin markaları
EKONOMİ
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