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Ekonomi İstenmeyen mesaj devri 1 Aralıkta bitiyor Sistem nasıl çalışacak?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstenmeyen mesaj devri 1 Aralık'ta bitiyor: Sistem nasıl çalışacak?

Tüketici onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan İleti yönetim sistemi 1 Aralık'ta uygulamaya girecek. İstenmeyen mesajlar son bulacak. Sisteme kaydını yaptırmayan firmalar ise hem listelerini kaybedecek hem de ceza alacak. İşte tüm detaylar...

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Arşiv.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu, 1 Aralık’ta uygulamaya geçecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler, vatandaştan izin almak zorunda olacak.

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500 bini aşkın şikayet geldi

NTV'nin haberine göre; İzin veren kişilerin numarası veya e-posta adresi sisteme girilecek. Kaydedilmeyen veriler kaybolacak. İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak. İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetlerin sayısı 500 bini aştı. Bakanlık konu ile ilgili bir çalışma başlattı. Ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu. Sistem ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyacak.

  • Tüketiciler izinsiz iletişim kuran firmalardan kurtulacak, sisteme girerek izinleri tekrar düzenleyebilecek. Firmaların verilerini kaybetmemek için sisteme kayıtlarını, 1 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor.

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