​İstihdamda iyi haber

Koronavirüsle mücadele sürecinden en fazla etkilenen istihdam piyasası toparlanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2021 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesini gördü. İstihdamı en fazla aylık 296 bin kişilik artışla sanayi sektörü destekledi. Kovid-19’un olumsuz etkilerini silmeye başlayan sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 40,7 büyüme göstermişti. En fazla artış ana sanayide yüzde 66’lık oranla dayanıklı tüketimden gelmişti. Sektörlerde giyim eşyaları yüzde 81.3’lük artışla ilk sırada yer almıştı.

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GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK AZALIYOR

TÜİK’in Haziran 2021 verilerine göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMA 1 AYDA 602 BİN KİŞİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,5 puan azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haziranda 222 bin kişi azalarak ve 31 milyon 984 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İŞGÜCÜNE TOPLAM 1.7 MİLYON KİŞİ KATILDI

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişilik yükselişle 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti. Haziranda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5’e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

TOPARLANMANIN YANSIMASI GÖRÜNDÜ

İşsizlik oranındaki gelişmelerin oldukça iyi göründüğünü, sektörel bazda bakıldığında da inşaat haricinde hemen hemen bütün sektörlerde güçlü artış gözlendiğini söyleyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan,

dedi.

Enver Erkan

HİZMET HARİÇ VİRÜS ETKİSİ GERİDE KALDI

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Kovid-19 salgınının ilk dalgası sırasındaki istihdam kaybının tamamından fazlasının sanayi ve inşaat sektörleri sayesinde geri kazanıldığını söyledi. Haziran itibariyle son 12 aylık ortalaması 167 bin olan istihdamdaki artışa işaret eden Bürümcekçi, “İstihdam piyasasının hizmetler hariç Kovid-19 salgının etkilerini geride bıraktığını yansıttı” dedi.

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