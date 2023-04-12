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Ekonomi

İşverenlerden İŞKUR'a talep yağdı: 123 bin işçi aranıyor

Fabrikaların üretim artışına gitmesi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde sezonun yaklaşması nedeniyle yoğun eleman arayışı var. İşkur’da güncel 123 bin açık iş ilanı bulunuyor. İşte meslek gruplarına göre aranan personel sayısı..

11:13 . 12/04/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenlerin talebi doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı.


Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 123 bin eleman arıyor. Yaklaşık 25 bini beden işçisi (inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı.


En çok açık hangi mesleklerde?

Posta'da yer alan habere göre; Muhasebeci ilanları her zamanki gibi yine çok yoğun. Sezonun açılmasına sayılı günler kala turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.



Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru için İşkur’da kaydınızın olması gerekiyor. Kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz.


Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.


İlanlara nasıl ulaşılır?

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda ‘iş ilanları’ sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz.


‘Bana uygun işler’ sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz. İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz.



#Türkiye İş Kurumu
#İŞKUR
#İşçi alımı
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