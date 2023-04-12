İşverenlerden İŞKUR'a talep yağdı: 123 bin işçi aranıyor

Türkiye'de birçok dev proje hayata geçiyor. Bunların bir kısmı tamamlanarak faaliyete girerken, bir kısmında ise çalışmalar sürüyor. Ankara-İzmir Hattı'nda da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu proje tamamlandığında İzmir ile Ankara arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresi 3 buçuk saate kadar düşeceğini söyledi.