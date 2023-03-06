İsviçre Merkez Bankası 2022'de 141,5 milyar dolar zarar açıkladı

Food Foundation tarafından yapılan bir ankete göre, İngiltere'de gıda yoksulluğu sebebiyle mağduriyet yaşayan çocukların sayısı Ocak ayında bir yıl öncesinin aynı ayına göre neredeyse iki katına çıktı. Yaşam maliyeti krizi hanelere sağlanan enerji desteğinin kesilmesiyle beraber daha da kötüleşti.