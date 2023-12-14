İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

ABD Merkez Bankasının Fed faizini değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bırakması altın fiyatlarını da harekete geçirdi. Ons altın güne 2 bin 23 dolardan, Gram altın ise bin 883 liradan başladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu? Cumhuriyet altın ve bilezik fiyatları ne kadar, kaç para? 14 Aralık altın fiyatlarıyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...