|
Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) üst üste ikinci toplantısında da politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı. SNB karar metninde, gerektiği takdirde para politikasını ayarlayacaklarını ve Döviz piyasalarına müdahale etmeye hazır oldukları da vurgulandı.

12:01 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsviçre Merkez Bankası
İsviçre Merkez Bankası

Fed'in güvercin adımından sonra İsviçre Merkez Bankası (SNB) da politika faizinde değişilikliğe gitmedi.


SNB politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin bu seviyede sabit bırakılacağı yönündeydi.


Bloomberg HT'de yer alan habere göre; SNB karar metninde, gerektiği takdirde para politikasını ayarlayacaklarını ve Döviz piyasalarına müdahale etmeye hazır olduklarını açıkladı.


“Enflasyonun gelişimini yakından takip etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer alan karar metninde enflasyon baskının biraz azaldığı ancak belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan, İsviçre’de önümüzdeki çeyrekte büyümenin zayıf olabileceği ve işsizlik artışının kademeli olarak devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.


Ekonomistlerin çoğunluğunun tahminlerine göre, fiyat baskılarının azalmasına rağmen, İsviçre Merkez Bankası’nın politika faizini gelecek yılın en az üçüncü çeyreğine kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan daha uzun bir süre boyunca sabit tutacağı öngörülüyordu.

SNB Başkanı Thomas Jordan geçtiğimiz günlerde gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmaktan çekinmeyeklerini söylemişti.






#İsviçre Merkez Bankası
#SNB
#Faiz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper lig'de 2. ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci ara transfer tarihi