İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Fed'in güvercin adımından sonra İsviçre Merkez Bankası (SNB) da politika faizinde değişilikliğe gitmedi.
SNB politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin bu seviyede sabit bırakılacağı yönündeydi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; SNB karar metninde, gerektiği takdirde para politikasını ayarlayacaklarını ve Döviz piyasalarına müdahale etmeye hazır olduklarını açıkladı.
“Enflasyonun gelişimini yakından takip etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer alan karar metninde enflasyon baskının biraz azaldığı ancak belirsizliğin yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan, İsviçre’de önümüzdeki çeyrekte büyümenin zayıf olabileceği ve işsizlik artışının kademeli olarak devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.
SNB Başkanı Thomas Jordan geçtiğimiz günlerde gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmaktan çekinmeyeklerini söylemişti.