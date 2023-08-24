'İtalya'da üretiliyor' denilen Togg'un fabrikasında yoğun mesai: Üretim bandından yeni görüntüler geldi

Togg'un Gemlik'teki fabrikasından yeni görüntüler geldi.
Bu yıl içinde 28 bin araç üretmesi planlanan Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasından yeni görüntüler geldi.
Üretimi başladığı günden bu yana muhalefetin hedefinde olan, çeşitli iftiralarla karalanmaya çalışılan ve İtalya'da üretildiği öne sürülen Togg'un fabrikasında yoğun bir mesainin devam ettiği görüldü.
'Robotlar ve insanlar inanılmaz çalışıyor'
Fabrikayı ilk kez gezdiğini ve çok heyecanlandığını belirten Alkan, üretim sürecine ilişkin detaylı bir video hazırlayacağını belirtti.
Önümüzdeki yıl üretim iki katına çıkacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz günlerde fabrikaya yaptığı ziyarette Togg için 177 bin ön talep gerçekleştiğini söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı: