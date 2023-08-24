'İtalya'da üretiliyor' denilen Togg'un fabrikasında yoğun mesai: Üretim bandından yeni görüntüler geldi

"Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkanları harekete geçirilmiş olacak. Yeter ki milletimiz, vatandaşımız milli markamıza sahip çıksın. Burada çok kabiliyetli bir ekip var."