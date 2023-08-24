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Ekonomi

'İtalya'da üretiliyor' denilen Togg'un fabrikasında yoğun mesai: Üretim bandından yeni görüntüler geldi

Muhalefet kanadının İtalya'da üretildiğini öne sürdüğü yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasından yeni görüntüler geldi. Fabrikaya giden ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan, kısa bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Togg'un fabrikası inanılmaz çalışıyor. Robotlar, insanlar hepsi şu an yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Fabrikayı ilk kez gezdiğini ve çok heyecanlandığını belirten Alkan, üretim sürecine ilişkin detaylı bir video hazırlayacağını belirtti.

12:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Togg'un Gemlik'teki fabrikasından yeni görüntüler geldi.

Togg'un Gemlik'teki fabrikasından yeni görüntüler geldi.

Bu yıl içinde 28 bin araç üretmesi planlanan Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasından yeni görüntüler geldi.

Üretimi başladığı günden bu yana muhalefetin hedefinde olan, çeşitli iftiralarla karalanmaya çalışılan ve İtalya'da üretildiği öne sürülen Togg'un fabrikasında yoğun bir mesainin devam ettiği görüldü.

'Robotlar ve insanlar inanılmaz çalışıyor'

Fabrikaya giden ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan, kısa bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak
"Togg'un fabrikası inanılmaz çalışıyor. Robotlar, insanlar hepsi şu an yoğun bir şekilde çalışıyor"
ifadelerini kullandı.

Fabrikayı ilk kez gezdiğini ve çok heyecanlandığını belirten Alkan, üretim sürecine ilişkin detaylı bir video hazırlayacağını belirtti.

Önümüzdeki yıl üretim iki katına çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz günlerde fabrikaya yaptığı ziyarette Togg için 177 bin ön talep gerçekleştiğini söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkanları harekete geçirilmiş olacak. Yeter ki milletimiz, vatandaşımız milli markamıza sahip çıksın. Burada çok kabiliyetli bir ekip var."


#Togg
#Gemlik
#Fabrika
#Hakkı Alkan
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