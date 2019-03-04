İtalya'nın fındık oyunu tekrar gündemde

İtalya, fındık üretiminde en büyük rakibi olan Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor.

İtalyan hükümetinde koalisyon ortağı Lega Partisi ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mara Bizzotto, 15 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu’na Türkiye’den fındık ithalinin sağlık açısından riskli olduğunu ifade eden bir karar tasarısı sundu.

İtalyanlar kendi fındık üreticilerini ve fındıklarını korumak için Avrupa parlamentosuna sundukları bildiride; Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını istediler.

AP üyesi Mara Bizzotto.

Bu istemlerine gerekçe olarak da, Türk fındığının yüksek oranda aflatoksin içerdiğini ve bu nedenle İtalya ve Avrupa’daki vatandaşların sağlığını korumak için Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını talep etti.

2002’de olayı yeniden kaşıdılar

Bu karar tasarısına sert tepki gösteren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, Türkiye’den sonra dünyadaki en büyük fındık üreticisi olan İtalya’nın, fındığın en büyük tüketicisi olan AB ülkelerini kendi lehine çevirmek için Türk fındığını kötüleyecek algı operasyonlarında bulunduklarını söyledi.

İtalyan milletvekilinin söz konusu önergede öne çıkarmaya çalıştığı aflatoksin sorununun 2002 yılında gündeme geldiğini ve bunun da AB sınır kapılarında sondaj usulü aflatoksin denetimi yapılması ile aşıldığını hatırlatan Sevinç, “2002 yılındaki sorunun aşılmasından sonra tüm AB ülkelerine yapılan fındık ithalatında devam etmektedir. Yani AB yıllardan bu yana fındık ithaline sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi.

İtalya’nın rekoltesi Türkiye’nin 7‘de 1’i

AB ülkelerinin yılda ortalama 650-700 bin ton kabuklu fındık üreten Türkiye’den yılda 400 bin ton kabuklu fındık ithal ettiğini belirten Sevinç, buna karşılık İtalya’nın yıllık ortalama rekoltesinin 100-120 bin ton kabuklu civarında olduğunu kaydederek, “Bu rakamlara bakıldığında AB ülkelerinin veya İtalya’nın Türkiye’den fındık ithal etmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin mümkün olmayacağı da açıktır” diye konuştu.

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Sevinç, şöyle konuştu:

”Hal böyle olmakla birlikte ‘bir musibet bin nasihatten iyidir’ ata sözümüzden yola çıkarak, Türk fındık ihracatına engel koymak için tabiri caiz ise pusuya yatmış çevreler olduğunu bir kez daha hatırlamalı ve aflatoksin sorununun bilhassa kurutma ve depolama sırasında yapılan hatalı uygulamaların bir sonucu olduğunu unutmayarak bu konularda özenli davranmaya dikkat etmeliyiz. Öyle bilinmelidir ki, Türkiye’nin fındık üretim ve ihracatındaki dünya liderliği başkalarının stratejik hamleleri ile değil, ancak kendimizin fındık üretim ve ihraç politikalarımızda yapacağımız ve yapmakta olduğumuz yanlışlar ile tehlikeye düşebilecektir.”

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FOTOĞRAF 6 Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor. Eşinden boşanmasının ardından hiçbir mesleği olmadan çocuklarına bakmayı düşünen anne 39 yaşındaki Havva Dolma, arkadaşlarının önerisi ile Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinde dikiş kursu ile terzilik öğrendi. Kurslara katılmadan önce hiçbir el beceresi olmayan Dolma, arkadaşlarının yardımları ile üç makine terziliğe başladı. Başkalarının işinde çalışırken çocuklarıyla ilgilenmekten zorluk çektiğini söyleyen 5 çocuk annesi Dolma, Uzun zaman önce eşimden ayrıldım. Daha önce başkalarının yanında dikiş işinde çalışıyorken, arkadaşlarımın öneri ve destekleri sayesinde bugün kendi işimi kurdum. İlk zamanlar çocuklarım ufak oldukları için almış olduğum ücretler ev masraflarına yetiyordu. Çocuklarım büyüdükçe hem evin masrafları hem de çocuklarımın ihtiyaçları çoğalıyordu. Arkadaşlarımın destekleri ile çeşitli yerlerden ödünç üç makine temin ettim. Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinden aldığım eğitimle beraber kendi işimi kurdum. Dükkanımdan kazanmış olduğum para ile hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Beş kız çocuğu annesiyim. En büyüğünü açtığım dükkanımla elde ettiğim gelirle evlendirdim dedi. Annesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan kızı Sibel Kaymak, “Biz beş kız kardeşiz ve en büyük ablam Simge evlendi. Annem arkadaşlarının desteği ile Halk Eğitimden aldığı dikiş eğitimi ile terzi dükkanı açtı. İhtiyaçlarımızı annemin iş yerinden kazanmış olduğu gelir ile geçindiriyoruz. Annem bizim için çok uğraşıyor. Bizler de elimizden geldiği müddetçe ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim için hem anne hem de baba oldu” şeklinde konuştu. İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor ifadelerini kullandı. Emanet aldığı terzi makinesiyle iş kadını oldu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. 5 evladına hem annelik hem de babalık yapan Dolma, iş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye başladı. BiP'te paylaş

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