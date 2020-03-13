Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç Depolarımızda yeterli ürün stoku mevcut üretimde hiçbir sıkıntı yok
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İTO Başkanı Avdagiç: Depolarımızda yeterli ürün stoku mevcut üretimde hiçbir sıkıntı yok

İTO Başkanı Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlerdeki talep artışına ilişkin, "Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut ve üretimde de hiçbir sıkıntı yok." dedi.

Haber Merkezi AA
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO meclis üyelerinin ve çeşitli sektörlerden davetli temsilcilerle birlikte profesyonel bir ekibin moderatörlüğünde arama konferansı yaptıklarını bildirdi.

Avdagiç, toplantının ön sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • "İlk etapta lojistikte ülkeler arasında ortak operasyon yapabilecek düzenlemeler yapılması önem taşıyor. Her ülkedeki lojistik firmaları, kendi ülkesindeki taşımayı üstleneceği sistemler için, iş birliği alanları oluşturması isabetli olur. Kritik hammaddede alternatif tedarikçiler bulmanın yanında, tedarik güvenliği için gerekirse gümrük vergilerinde indirim yapılması yerinde olur.
  • İç pazarda gıda güvenliği sağlanırken, hem iç piyasada hem de ihracatta mal tedarikinde spekülatif sorunlar yaşamamak için düzenlemeler yapılması gerekir. Turizm alanında ise kriz sonrasına hazırlık önem arz ediyor. Bu nedenle mevcut kapasitenin ve yatırımların atıl kalmaması şüphesiz ki önemlidir. Sektörün finansal açıdan desteklenmesi yerinde olacaktır."

Avdagiç, Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerin dünyaya çok iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak, sağlıkta dünyaya örnek olacak en iyi uygulamanın Türkiye'de olduğunun altını çizilmesi ve bu şekilde tanıtılması gerektiğini belirtti.

"Hiçbir tedarik sıkıntımız yok"

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlere ilişkin talep artış eğilimi oluştuğunu belirten Avdagiç, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yoktur. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcuttur. Üretimde hiçbir sıkıntı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin raflarda zaman zaman tükeniyor olmasının sebebinin ani talep artışları olduğunu kaydeden Avdagiç, şöyle konuştu:

  • "Bu şekilde tükenen ürünlerde de hemen merkez depolarımızdan gerekli tedarik yapılmaktadır. Bugün itibariyle kolonya dışında dağıtımında, üretiminde, tedarikinde sıkıntı çekilen hiçbir ürünümüz yoktur. Hijyen ürünleri, yer temizleyiciler, ıslak mendiller, tuvalet kağıtları, makarna, un, yağ gibi temel gıda maddeleri aşırı talep oldu ancak bu ürünlerin tedarikinde ve stoğunda sorunumuz bulunmuyor."

Avdagiç, organize, toptan ve perakende sektörünün bu gibi durumlardan asla istifade etmediğini ve etmeyeceğini bildirerek, stokların yeterli miktarlarda olduğu için aşırı fiyat geçişlerinin olmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Kolonya üretimi zor olmayan bir ürün

Kolonyada ani talep artışından dolayı geçici bir sıkıntının yaşandığını belirten Avdagiç, "Kolonya imalat süreci çok da zor olmayan bir ürün. Perakende sektörümüz bunu hızlı bir biçimde temin edecek ve tüm talebi karşılayacak imkana sahiptir. Halkımızdan ricamız, panik havasına kapılmamasıdır. Koronavirüs gibi salgınları en az zararla atlamamızı sağlayacak olan sağduyu ve sorumluluk içinde, paniğe teslim olmayan davranışlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

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