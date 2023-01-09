Ekonomi İTO Başkanı Avdagiçten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul'daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İTO Başkanı Avdagiçten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.

İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, "Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Fiyatlamalarda elektrik indirimini dikkate alın
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş dünyasına çağrı: Fiyatlamalarda elektrik indirimini dikkate alın

İTO Başkanı Avdagiç'ten EYT değerlendirmesi: Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç'ten EYT değerlendirmesi: Tüm kesimleri kapsayıcı şekilde olmasını olumlu karşılıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç aile şirketlerine 100 yılı devirme formülünü açıkladı
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç aile şirketlerine 100 yılı devirme formülünü açıkladı

İTO Başkanı Avdagiç: Güçlü baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyon düşüşe geçecek
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç: Güçlü baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyon düşüşe geçecek
Fiyatlar sabit kaldı

Fiyatlar sabit kaldı

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.
Rivada tedirgin eden görüntü

Riva'da tedirgin eden görüntü

Şikayetler artınca ortaya çıktı: İnceleme başlatıldı.
Yalan siyasetini terk edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

İlk kez kullanılacak: 30 dakikada tespit edecek.

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

​Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.