İzmir Aliağa'da özel endüstri bölgesi ilanı

Yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıl zamlarına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" ifadelerini kaydetmişti. Bu çalışma çerçevesinde emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması ön görülüyor. En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.