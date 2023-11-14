İzmir Aliağa'da özel endüstri bölgesi ilanı

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, İzmir'in Aliağa ilçesinde belirlenen alanın "Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.
Öte yandan, Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) kapsamındaki Kıbrıs Barajı işinin yapımı amacıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Eşme ve Sulak mahallelerindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bazı yerlerde DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.