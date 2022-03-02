Ekonomi Japon ekonomisinde savaş paniği Türbülans etkisi oluşturabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Japon ekonomisinde savaş paniği: Türbülans etkisi oluşturabilir

Rusya-Ukrayna savaşı Japon piyasalarında endişeleri giderek arttırıyor. Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF), Rusya-Ukrayna savaşının Japon imalat sanayisinde "türbülans etkisi" oluşturabileceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japon ekonomisinde savaş paniği: Türbülans etkisi oluşturabilir
Foto/arşiv

JISF Başkanı Haşimoto Eiji, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, ülkesinin demir-çelik endüstrisi üzerindeki etkilerine değindi.

"Çelik endüstrisi için en büyük risk yükselen fiyatlar" diyen Haşimoto, sektörün olası fiyat patlamalarına hazırlıklı olmasını istedi.

Haşimoto, "Japonya'nın çoğu enerji kaynağı deniz aşırı ülkelerden ithal. Ukrayna krizi, Japon imalat sanayisi üzerinde türbülans etkisi oluşturabilir." dedi.

Ford'dan Rusya kararı: Tüm operasyonları askıya aldı
EKONOMİ
Ford'dan Rusya kararı: Tüm operasyonları askıya aldı

Mizuho Securities analisti Miura Yutaka da yatırım piyasalarının, "Rusya'ya karşı yaptırımların, halihazırda yüksek ham petrol fiyatlarını daha da yükselteceğinden" endişelendiğini söyledi.

Miura, "(Bu endişe) Sadece ekonomiye olumsuz etki değil, tırmanan enflasyon karşısında ABD Merkez Bankasının 'daha şahin bir tavır' takınmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

NLI Research Araştırma Uzmanı Saito Taro ise savaşın "malzeme fiyatlarına yönelik etkisi ve ciddiyetinin" gözlemlendiğini belirterek "Uzun vadede dünya, Avrupa'dan itibaren iktisadi durgunluğa girerse Japon ekonomisi de küçülecektir." değerlendirmesini yaptı.

Nomura Securities stratejisti Sawada Maki, Ukrayna'daki gidişatın belirsizliğini kaynak göstererek yatırımcıların, "enerji fiyatlarındaki artışın şirket gelirlerini baskı altına alabileceğinden kaygı duyduğunu" belirtti.

Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi
EKONOMİ
Ukrayna için 3 milyar dolarlık destek paketi

Rusya'ya bir yaptırım da Apple ve Nike'tan: Satışları durdurdular
EKONOMİ
Rusya'ya bir yaptırım da Apple ve Nike'tan: Satışları durdurdular
Dev markalardan Rusya hamlesi

Dev markalardan Rusya hamlesi

Tek tek ​üretimlerini ve satışlarını durduruyorlar.
Binlerce Porshe denizin dibinde

Binlerce Porshe denizin dibinde

Okyanusta 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı.
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

'Ukraynalı mültecileri<br>kabul etmeye hazırız'

'Ukraynalı mültecileri
kabul etmeye hazırız'

Suriyeli mültecileri ölüme iten Yunanistan'dan iki yüzlü açıklama.
'Dört gün boyunca<br>sığınakta kaldık'

'Dört gün boyunca
sığınakta kaldık'

Savaştan kaçan Türkler anlattı: Altı gündür bisküvi ile besleniyoruz.
Savaştan kaçanları<br>ülkeye almadılar

Savaştan kaçanları
ülkeye almadılar

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı.
Denizli'de<br>eski koca dehşeti

Denizli'de
eski koca dehşeti

​Boğarak öldürdü, cesedi çuvala koyup ormana gömdü.

Savaş kanlı ve uzun olacak.
Rusya'nın duyurusu<br>sonrası kaçış başladı

Rusya'nın duyurusu
sonrası kaçış başladı

​Tren istasyonlarında izdiham meydana geldi.

​Birçok gerçek açığa çıkacak.
'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

​ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında konuştu.

​İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak.

​Halk sokak savaşına hazırlanıyor.

​Hanede yüzde 14 esnafa yüzde 25.

​Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı.

​TCG Anadolu denize açıldı.

​Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.