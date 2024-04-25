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Ekonomi

Japon motor üreticisini sarsan ihbar: 4 bin 361 motorda veri hilesi saptandı

Japonya'da motor üreticisi IHI Corporation, bünyesindeki bir yan kuruluşun, 4 bin 361 motorda yakıt verimliliği verilerini çarpıttığını bildirdi. Söz konusu motorların Japonya Sahil Güvenliğine ait devriye gemileri, Hokkaido Railway Co. firmasına ait trenler ile yerel belediyelere ait balıkçı teknelerinde kullanıldığı saptandı.

07:50 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Firma açıklamasına göre, şirket bünyesindeki IHI Power Systems'in hem ülke içi hem deniz aşırı pazarlara yönelik 2003 yılından bu yana ürettiği 4 bin 361 motorda veri hilesi saptandı.


Yan firmaya ait Niigata ve Gunma eyaletlerindeki tesislerde test edilen motorlarda "yakıt ekonomisinin daha iyi görünmesi" amacıyla verilerin çarpıtıldığı tespit edildi.

IHI Kıdemli Üst Yöneticisi Morita Hideo, düzenlediği basın toplantısında, "müşterilerin güvenine ihanet" şeklinde nitelediği olaya ilişkin, "Üretimimizin temellerinin sarsıldığı vahim bir durumdayız." dedi.


Çarpıtılan verilerin ortaya çıkarılması sürecinin, IHI Power Systems Co. personelinin şubat ayında durumu ihbar etmesiyle başladığı aktarıldı.

Söz konusu motorların Japonya Sahil Güvenliğine ait devriye gemileri, Hokkaido Railway Co. firmasına ait trenler ile yerel belediyelere ait balıkçı teknelerinde kullanıldığı saptandı.


Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, üretici firma IHI ve yan kuruluşuna, olayın soruşturulması ve tekrarına karşı önlem alınması talimatı verdi.

#IHI Corp.
#Japonya
#veri hilesi
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