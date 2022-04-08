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Ekonomi Japonya 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalardaki sorunlara karşı IEA ay başında, yeniden acil durum rezervlerini kullanıma açma kararı almıştı.

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Haber Merkezi AA
Japonya, acil petrol rezervinden 15 milyon varil daha kullanıma sunacak
Foto/arşiv

Başbakan Kişida Fumio, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "rezerv kararıyla" koordinasyon halinde hareket edeceklerini söyledi.

Kişida, 31 ülkenin yer aldığı IEA arasında Japonya'nın, 60 milyon varil kullanıma sunacak ABD'nin ardından ikinci sırada olduğunu belirtti.

Japon hükûmetinin kararı doğrultusunda özel ve devlet petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha kullanıma açılacak.

IEA'nın Mart 2022 kararı sonrası o dönem Japonya 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamıştı.

  • Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalardaki sorunlara karşı IEA ay başında, yeniden acil durum rezervlerini kullanıma açma kararı almıştı.

Acil petrol rezervlerini daha önce 5 kez kullanıma açan IEA üye ülkelerinin toplam acil durum rezerv miktarı 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor.

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