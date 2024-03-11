Japonya teknik resesyonun eşiğinden döndü

Japonya'nın dördüncü çeyrek GSYİH'si de önceki üç aya göre yüzde 0,1 arttı; bu, ekonomistlerin yüzde 0,3 büyüme yönündeki medyan tahminin altında kaldı. Geçici veriler yüzde 0,1'lik bir daralma göstermişti. Ekonomi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 küçülmüştü.