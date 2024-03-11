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Ekonomi

Japonya teknik resesyonun eşiğinden döndü

Japonya, Pazartesi günü revize edilen resmi verilerin, ekonominin geçen yıl Ekim-Aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü göstermesiyle teknik bir resesyonun önüne geçti.

14:09 - 11/03/2024 Pazartesi
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Japonya, revize edilen dördüncü çeyrek verilerinin ekonominin yüzde 0,4 büyüdüğünü göstermesiyle teknik resesyonun önüne geçti.


Ancak yukarı yönlü revizyonlar tahmin edilenden daha zayıf gerçekleşti ve özel tüketim zayıf kaldı.

Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 0,4 arttı; bu, ekonomistlerin yüzde 1,1 büyüme yönündeki konsensüs beklentilerinin altında kaldı. Geçen ayki geçici veriler GSYİH'nın yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Ekonomi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,3 daralmıştı.


Japonya'nın dördüncü çeyrek GSYİH'si de önceki üç aya göre yüzde 0,1 arttı; bu, ekonomistlerin yüzde 0,3 büyüme yönündeki medyan tahminin altında kaldı. Geçici veriler yüzde 0,1'lik bir daralma göstermişti. Ekonomi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 küçülmüştü.

Sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları işaretleri görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın 18-19 Mart'taki toplantısında faiz oranlarını normalleştirebileceği yönündeki beklentiler artıyor.




#Japonya
#Resesyon
#gayri safi yurt içi hasıla
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