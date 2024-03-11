Japonya teknik resesyonun eşiğinden döndü

Japonya, revize edilen dördüncü çeyrek verilerinin ekonominin yüzde 0,4 büyüdüğünü göstermesiyle teknik resesyonun önüne geçti.
Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 0,4 arttı; bu, ekonomistlerin yüzde 1,1 büyüme yönündeki konsensüs beklentilerinin altında kaldı. Geçen ayki geçici veriler GSYİH'nın yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Ekonomi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,3 daralmıştı.
Sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları işaretleri görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın 18-19 Mart'taki toplantısında faiz oranlarını normalleştirebileceği yönündeki beklentiler artıyor.