Ekonomi Japonyada akaryakıt fiyatları son 7 yılın zirvesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya’da akaryakıt fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Japonya’da akaryakıt fiyatları üst üste 4 hafta son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Pazartesi günü itibariyle normal benzinin ortalama perakende fiyatının önceki haftaya göre 1.4 yen artarak 168.7 yene yükseldiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da akaryakıt fiyatları son 7 yılın zirvesinde
Foto/arşiv

Ham petrol fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artıştan etkilenen Japonya’da akaryakıt fiyatları art arda 4 hafta rekor kırdı. Pazartesi günü itibariyle normal benzinin ortalama perakende fiyatının önceki haftaya göre 1.4 yen artarak 168.7 yene (yaklaşık 1.48 dolar) yükseldiği açıklanırken, benzin fiyatındaki artışın 9 haftadır kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.

DURMAK BİLMİYOR

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının 11 Ekim’de litre başına 162.10 yene ulaşarak Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydedilmişti. 18 Ekim’de rekor tazeleyen benzin fiyatları litre başına 164.6 yen seviyesine yükselmişti. Rekor üstüne rekor kıran normal benzin fiyatları son olarak 25 Ekim’de 167.3 yen seviyesini görmüştü. Son gelişme ile birlikte normal benzinin satış fiyatı üst üste 4 hafta boyunca rekor kırmış oldu.

NEDENİ ARZ TALEP YETERSİZLİĞİ

Son dönemde ham petrol fiyatlarında dünya genelinde bir artış gözlenmiş, artışa dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de üretimin doğal afetler nedeniyle düşmesi ve Covid-19 sonrası başlayan ekonomik toparlanma sonucu artan ihtiyacın neden olduğu yorumları yapılmıştı. Gaz arzındaki sorunların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelme ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.

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