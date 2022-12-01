Ekonomi Japonyada dört aylık tasarruf süreci başladı Evlerde sıkı giyinip kalın perde kullanın
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya'da dört aylık tasarruf süreci başladı: Evlerde sıkı giyinip kalın perde kullanın

Japonya'da olası enerji kesintilerine önlem amacıyla 4 ay sürecek elektrik tasarrufu süreci başladı. Uygulama kapsamında halktan evlerinde daha sıkı giyinmeleri ve kalın perde kullanmaları istendi.

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Haber Merkezi AA
Japonyada dört aylık tasarruf süreci başladı: Evlerde sıkı giyinip kalın perde kullanın
Foto/arşiv

Hükümet, mesken ve iş yerlerine yönelik 1 Aralık-31 Mart dönemi kapsamlı tasarruf önlem programı yayımladı.

Japon halkından evlerinde daha sıkı giyinmeleri ve ısıtıcı cihazları daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmaları istendi.

Önlemler arasında daha kalın perde kullanılması ve ihtiyaç dışında lambaların söndürülmesi de yer aldı.

Elektrik perakendecileriyle işbirliği halinde elektrik tasarrufunu başarıyla sürdüren tüketicilere teşvik verilecek.

Öncelikle, enerji tasarruf programına kaydolan tüm meskenlere yaklaşık 2 bin yen (14 $) değerinde ödül puanı sağlanacak. Sonraki üç faturasını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 veya daha fazla düşürenlere ek ödül puan verilecek.

  • Tasarruf çağrısı, 2015 yılından beri ülke geneli kış mevsimi kapsamlı kayda geçen ilk enerji tasarruf talebi oldu.

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İspanya kara kışa hazırlanıyor: Enerji tasarruf planı devreye alındı
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Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü.
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KLİMALARA 27 DERECE SINIRIEnerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.
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Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.Mağaza, restoran ve otel işletmecileri basına yaptıkları açıklamalarda daha açık bilgilendirme ile tam uygulama için zaman istedi.
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CEZA KESİLECEKEnerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin avrodan, çok ciddi ihlaller olması halinde 100 milyon avroya kadar para cezası getiren hükümet yetkilileri ise amaçlarının ceza kesmek olmadığını, gerekli esnekliğin gösterileceğini açıkladı.
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Hükümet yetkilileri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Enerji Ajansından yapılan tavsiyeleri hatırlatarak, soğutma veya ısıtmada klimaların sadece 1 derece indirilmesinde kişi başına yüzde 7lik bir enerji tasarrufu olacağını savundu.
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Yeni uygulamadan hastaneler, okullar, spor salonları, kuaförler, çamaşırhaneler ya da kültürel anıtların ışıklandırılmaları muaf tutuluyor.Ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023e kadar uygulanması öngörülüyor.
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Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu Madrid özerk yönetimindeki yerel hükümet, yeni uygulamayla ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğini açıkladı.
İspanya kara kışa hazırlanıyor: Enerji tasarruf planı devreye alındı
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi. Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü.


Sıkı giyinipkalın perde kullanın

Sıkı giyinip
kalın perde kullanın

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