Ekonomi Bir günde 8,4 milyar dolar kazanarak kendi rekorunu kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Bir günde 8,4 milyar dolar kazanarak kendi rekorunu kırdı

Pentagon ile olası bir anlaşma beklentisi sonrası Amazon'un hisseleri yüzde 4,7 yükseldi. Yaşanan artış sonrası halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise 211 milyar dolarlık servetiyle kendi rekorunu kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jeff Bezos ​bir günde 8,4 milyar dolar kazanarak kendi rekorunu kırdı
Jeff Bezos

Pentagon’un Microsoft ile 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal ettiğini açıklaması, Pentagon ve Amazon arasında olası bir anlaşma beklentisiyle şirketin hisselerini yüzde 4.7 yükseltti.

Bu artış Bezos’un servetine yalnızca salı günü 8.4 milyar dolar net değer kazandırdı.

TARİHİN EN ZENGİN İNSANI OLDU

Kendi rekorunu kıran Jeff Bezos böylece tarihin en zengin insanı oldu. Amazon’un hisselerinin yüzde 11’ini elinde bulunduran ve şirketin en büyük paydaşı olan Bezos, pazartesi günü CEO’luk görevinden istifa ederek yönetimi Andy Jassy’ye devretmişti.

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