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Ekonomi

JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Başarılı geçti

JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, geçen cuma düzenlenen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı yatırımcı toplantının "başarılı" geçtiğini belirtti.

10:02 . 8/08/2023 Salı
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Mehmet Şimşek - Gaye Erkan

Mehmet Şimşek - Gaye Erkan

JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, toplantının yetkililerin piyasayla doğrudan temasa geçmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu, yabancı yatırımcıların kararların gerekçelerini ilk elden öğrenmeye oldukça değer verdiğini söyledi. Kaynak, uluslararası yatırımcıların Şimşek'i uzun yıllardır tanıdıklarını, ancak Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak yabancı yatırımcılarla ilk kez bir araya geldiklerini vurguladı. Bloomberg HT'ye konuşan Kaynak, Erkan'ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını ve ardından başarılı bir soru-cevap seansı gerçekleştirildiğini ifade etti.

'Türkiye için bir fırsat'

Yatırımcıların Türk yetkililerin aldıkları kararların mantığını, gerekçelerini ve hedeflerini ilk elden öğrenmeye gerçekten değer verdiğini ifade eden Kaynak, toplantının Türkiye'nin ekonomi politikası yetkilileriyle piyasanın doğrudan iletişime geçmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Toplantıda, Erkan'ın "para politikası ve makroekonomik görünüm", Şimşek'in de "ekonomik görünüm" konulu sunumları bulunmuştu. Toplantıda, konuşmacı olarak Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer almıştı.

DMM iddiaları yalanlamıştı

Söz konusu toplantı hakkında "olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi" şeklinde asılsız iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

Asılsız iddialara itibar etmeyin

İddiaların masa başında kurgulandığı ve yabancı yatırımcıyı sabote etme amaçlı olduğu belirtilen DMM'den "Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı. DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz Cuma günü JP Morgan'ın düzenlediği ve 50 yatırımcının katıldığı bir yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı biter bitmez, Bakan Şimşek'in ve TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Muhataplarına dahi sorulmadan tamamen masa başında kurgulanan bu iddialar, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmeyi sabote etme amaçlıdır. Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu'ndaki toplantı olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi' şeklindeki iddialar doğru değildir"


Hafize Gaye Erkan kimdir?
Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandı. Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun olan Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Peki Hafize Gaye Erkan nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi.


#JP Morgan
#Mehmet Şimşek
#Gaye Erkan
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